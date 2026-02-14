Sudamericanos en Europa: Capaldo se estrena en Alemania y Panichelli rescata a Estrasburgo sobre la hora

Nicolás Capaldo (Argentina): el volante argentino convirtió su primer tanto con el Hamburgo en la victoria frente al Unión Berlín (3-2).

El ex de Boca Jrs. puso el 2-1 en el añadido del primer tiempo (45') de un derechazo a ras de césped desde el borde del área chica.

Capaldo, que ocupó la demarcación de defensor central, fue titular y disputó 87 minutos antes de salir de cambio.

El argentino ha disputado 19 partidos desde su llegada al club alemán procedente del Salzburgo austriaco.

"Siempre se siente bien marcar el primer gol con un equipo nuevo, pero lo que importa más es que conseguimos la victoria como locales. Es un resultado fantástico para el equipo", dijo a los medios del club tras el encuentro.

El Hamburgo hiló su quinto partido en la Bundesliga sin conocer la derrota, colocándose transitoriamente en la novena posición de la tabla con 25 unidades.

Joaquín Panichelli (Argentina): el atacante albiceleste facturó sobre la hora para que el Racing de Estrasburgo se llevara un punto del empate en su visita al Olympique de Marsella (2-2).

El ariete puso el 2-2 definitivo en el agregado (97') con un tiro penal tras una dura falta en el área.

Con ello, Panichelli llegó a 12 dianas y una asistencia en la Ligue 1, manteniéndose en la pelea por el campeonato de goleo. Sólo Mason Greenwood (14) ha marcado más goles que él.

El atacante repitió como titular y disputó el partido completo. También salieron de inicio el argentino Valentín Barco y el paraguayo Julio Enciso.

En tanto, el central argentino Aarón Anselmino debutó con la camiseta del cuadro de Alsacia al entrar de cambio en la recta final (89').

Por el cuadro local vieron acción los argentinos Gerónimo Rulli y Facundo Medina.

El Estrasburgo puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas en el campeonato francés, colocándose en la séptima posición de la tabla con 22 unidades.

Éderson (Brasil): el Atalanta hiló su octavo partido en la Serie A sin conocer la derrota tras imponerse a la Lazio a domicilio (2-0).

El centrocampista brasileño Éderson fue una de las figuras más destacadas del encuentro al convertir su primer tanto de la temporada en el campeonato italiano.

El brasileño inauguró el electrónico en la recta final de la primera parte (41') con el cobro de un tiro penal.

"(Éderson) ya había tenido varias oportunidades de marcar, así que, en broma, le dije que tenía que asignarle el rol de lanzador (ante las bajas) para asegurarme de que marcara", comentó el entrenador Raffaele Palladino después de que el brasileño convirtiera el primer tanto de su carrera desde los once pasos.

Éderson disputó el partido completo y llegó a 15 dianas en 168 encuentros disputados con la camiseta de la Dea.

Con la victoria, la Atalanta llegó a 42 unidades y logró afianzarse en la zona europea de la tabla, colocándose en la sexta posición.

Anderson Talisca (Brasil): el atacante de 32 años facturó por segunda jornada consecutiva en la Súperliga turca para encaminar el triunfo del Fenerbahçe ante el Trabzonspor (3-2).

Talisca abrió el marcador (15') de un potente disparo desde el corazón del área.

El ex del Benfica llegó a 13 dianas y tres asistencias en 22 partidos disputados.

Talisca repitió como titular y disputó 63 minutos antes de ser reemplazado. Por su parte, el arquero brasileño Ederson disputó el partido completo.

Por el cuadro local vio acción el también brasileño Felipe Augusto.

El Fenerbahçe se mantiene invicto en la presente temporada del campeonato otomano después de 15 victorias y siete empates, ubicándose en la segunda posición de la tabla con 52 puntos.