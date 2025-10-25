Sudamericanos en Europa: Casemiro guía al United y Guimaraes sella triunfo de Newcastle

El Manchester United logró meterse en la zona de Champions League por primera vez en la temporada tras imponerse al Brighton (4-2) en Old Trafford, este sábado en la 9ª fecha de la Premier League.

El centrocampista brasileño Casemiro fue la gran figura del partido luego de registrar un tanto y una asistencia.

Por su parte, el también brasileño Matheus Cunha convirtió su primer gol como jugador del Manchester United.

En St. James' Park el volante brasileño Bruno Guimaraes facturó en el último suspiro para sellar el triunfo del Newcastle ante el Fulham (2-1).

El futbolista carioca llegó a tres dianas en la presente temporada de la Premier League.

Casemiro, gol y asistencia

El centrocampista brasileño Casemiro marcó y asistió para encaminar el triunfo del Manchester United ante el Brighton (4-2) en la Premier League.

Los Diablos Rojos lograron su tercera victoria consecutiva y se metieron en la zona de Champions League por primera vez en la temporada, colocándose momentáneamente en la cuarta posición con 16 unidades.

El también brasileño Matheus Cunha, por su parte, se estrenó como goleador con la camiseta del Manchester United después de nueve partidos disputados en el campeonato británico.

Cunha abrió el marcador (24') de un remate raso desde fuera del área a un pase corto de Casemiro.

Diez minutos después (34'), el ex del Real Madrid duplicó la ventaja local con un disparo desde la frontal que rebotó en un rival antes de meterse en la puerta defendida por Bart Verbruggen.

Casemiro, que sumó su segunda diana en el campeonato británico, volvió a portar el gafete de capitán y disputó 70 minutos antes de salir de cambio.

Cunha completó 81 minutos en el terreno de juego antes de ser sustituido por el uruguayo Manuel Ugarte.

Por las Gaviotas vio acción el volante paraguayo Diego Gómez, quien ingresó de cambio en la segunda mitad (22').

Tras el encuentro, el entrenador Rúben Amorimo se dijo "feliz por Matheus (Cunha)" ya que el jugador "había sufrido porque no había marcado" desde su llegada al club en el mercado estival.

Asimismo, el portugués elogió la actuación de Casemiro y reconoció su "importancia dentro del plantel".

"Nos da muchísima experiencia y es un ejemplo para todos. Al principio estaba por detrás de todos los centrocampistas, pero luchó y trabajó duro y ahora (incluso) ha vuelto a la selección nacional", dijo Amorim.

Tercer gol de Guimaraes

El Newcastle se impuso al Fulham (2-1) y sumó así su tercera victoria en lo que va de la campaña gracias a un tanto sobre la hora del centrocampista brasileño Bruno Guimaraes.

El capitán de las Urracas puso el 2-1 definitivo en el último minuto de tiempo reglamentario (90') aprovechado un descuido del rival tras un rebote en el área para marcar a puerta vacía.

Bruno Guimaraes llegó así a tres dianas y una asistencia en lo que va de la temporada del campeonato inglés.

El centrocampista se mantiene fijo en el esquema del preparador Eddie Howe y disputó el partido completo.

"Fue un partido muy especial para mí; toda mi familia está aquí, mi madre, mi esposa, mis hijos, así que fue un gran momento para marcar", dijo a los medios del club tras el encuentro.

También salió de inicio el atacante brasileño Joelinton.

Por el cuadro visitante vio acción el atacante brasileño Kevin, quien ingresó de cambio tras el descanso (46').

El Newcastle llegó a 12 unidades y se ubica en el puesto once de la tabla.

