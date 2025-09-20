Sudamericanos en Europa: “Cucho” Hernández entra en racha y Santiago Castro luce en Italia

“Cucho” Hernández (Colombia) y Giovani Lo Celso (Argentina): El Real Betis inauguró la quinta jornada de la Liga española con un triunfo ante la Real Sociedad (3-1) el viernes.

El delantero colombiano Juan Camilo “Cucho” Hernández fue una de las figuras más destacadas del encuentro al facturar por segunda ocasión consecutiva.

El delantero “madrugó” al rival (7) para abrir el marcador con una soberbia definición a un servicio del argentino Giovani Lo Celso.

Con ello, Hernández sumó su segunda diana en la presente temporada y llegó a siete tantos en 21 partidos disputados con la camiseta del Betis.

Por su parte, Lo Celso sumó su segunda asistencia de la temporada.

El argentino, que había sido despedido con una pitada por la hinchada bética en la derrota ante el Athletic de Bilbao (2-1), fue elogiado por el entrenador Manuel Pellegrini al haber cuajado "un partidazo completo".

"Lo de Gio, la última vez que salió acá (en la Cartuja)... un jugador de su calidad no puede salir pitado por la hinchada y la hinchada se equivoca un poco", dijo el preparador chileno.

"No vamos a pretender que sea socio de Amrabat o Marc Roca, jugadores de ida y vuelta, pero creo que físicamente debe dar más de lo que estaba dando. La hinchada se lo hizo sentir, pero lo más importante es que lo captó y lo entendió. Hoy hizo un partidazo", explicó Pellegrini en rueda de prensa tras el encuentro.

“Cucho” Hernández fue titular y jugó el partido completo mientras Lo Celso disputó 86 minutos antes de ser reemplazado. También salieron de inicio los brasileños Natan y Antony. Por su parte, el argentino Valentín Gómez ingresó de cambio en la segunda mitad.

Santiago Castro (Argentina): El delantero se estrenó como goleador en la presente temporada en el triunfo del Bologna ante el Génova (2-1) en la Serie A.

El ariete albiceleste facturó para dar inicio a la remontada local, luego de que el Génova se pusiera por delante.

Castro puso el 1-1 parcial en el marcador (73) con un disparo desde el corazón del área que se coló en la puerta rival por una esquina.

El ex de Vélez, que ya había dado una asistencia en el triunfo ante el Como (1-0), fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

"Castro jugó con un solo pie durante tres meses y ahora está bien. Había recibido muchos goles que le habían impedido recuperarse, pero ahora está bien y ha vuelto a la forma que conocíamos", afirmó el entrenador Vincenzo Italiano.

También jugó de inicio el argentino Benjamín Domínguez, quien completó 59 minutos antes de ser reemplazado. Por su parte, el colombiano Jhon Lucumi ingresó de cambio en la segunda mitad.

Bologna llegó a seis unidades, ubicándose en la octava posición de la tabla.

Casemiro (Brasil): El Manchester United consiguió su segundo triunfo en la temporada al imponerse al Chelsea (2-1) en Old Trafford.

El centrocampista brasileño Casemiro jugó un papel clave al convertir el tanto que significó la victoria para el conjunto local. Sin embargo, pasó de héroe a villano al dejar a su equipo en inferioridad numérica antes del descanso.

El ex del Real Madrid puso el 2-0 parcial (37) de un potente testarazo a un centro de Harry Maguire.

El brasileño, que había sido amonestado (17) por una falta, fue expulsado en los últimos segundos de la primera mitad (45) al llevarse su segunda tarjeta amarilla por sujetar a un contrario.

Al respecto, el entrenador Rubén Amorim afirmó que "Casemiro se siente mal" tras haber dejado a su equipo con diez hombres.

"Ganamos, así que voy a olvidar el asunto, pero (Casemiro) va a sufrir porque es un gran profesional. Él entiende lo que hizo y tiene la suficiente experiencia para saber que no debió hacerlo", dijo el timonel de los 'Red Devils' tras el encuentro.

Tras el descanso, Amorim envió a la cancha al uruguayo Manuel Ugarte (46). También el brasileño Matheus Cunha ingresó como recambio en la segunda parte (65).

Por el Chelsea vieron acción los brasileños Joao Pedro, Estévao y Andrey Santos, el ecuatoriano Moisés Caicedo y el argentino Enzo Fernández.

