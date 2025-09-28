Sudamericanos en Europa: “Cucho” Hernández sigue en racha y Matías Soulé marca en el Olímpico

El delantero colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández hiló tres partidos de Primera División española viendo puerta por primera vez en su carrera.

El atacante facturó para sellar el triunfo del Real Betis ante Osasuna (2-0) este domingo.

En Italia, el volante argentino Matías Soulé marcó en el triunfo de la Roma ante el Hellas Verona (2-0) con su primer tanto en casa.

La 'Loba' logró colocarse en el tercer puesto de la tabla empatado a puntos (12) con los líderes Nápoles y AC Milan.

Cucho brilla en Sevilla

El delantero colombiano Juan Camilo Hernández fue la gran figura en el triunfo del Real Betis ante Osasuna (2-0) al convertir un tanto y dar una asistencia.

El atacante envió un servicio al área para que Abde Ezzalzouli abriera el marcador (19) de un potente disparo.

El colombiano puso el 2-0 definitivo (38) con un derechazo raso a un servicio lateral de Pablo Fornals después de realizar un vistoso control y de acomodarse para anular a la marca.

El colombiano sumó así su tercer partido consecutivo viendo puerta por primera, algo inédito en su carrera.

"Creo en mí mismo y en mi trabajo, en nunca rendirme, y siempre lo voy a intentar, algunas veces acierto, otras no, ahora estamos enchufándola y tengo que seguir así porque es lo que el equipo necesita para poder ganar", dijo tras el encuentro.

Hernández repitió como titular y disputó los 90 minutos. También el argentino Valentín Gómez y los brasileños Natan y Antony jugaron el partido completo.

Previo al encuentro, el chileno Manuel Pellegrini fue homenajeado al convertirse en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del Betis.

Pellegrini llegó a 264 partidos al frente del cuadro blanquiverde con un saldo de 122 victorias, 72 empates y 69 derrotas.

Con el triunfo, el Betis hiló tres partidos sin conocer la derrota y logró colocarse en la sexta posición de la tabla con 12 puntos, siete menos que el líder, Barcelona (19).

"El objetivo del Betis siempre es estar ahí arriba peleando Europa, si es Champions (League), muchísimo mejor. Es importante ir sumando estos puntos que se valoran muchísimo al final", valoró 'Cucho' Hernández.

Por su parte, el central argentino Valentín Gómez destacó la importancia de "mantener la portería a cero" después de que el Betis sumara su segunda valla invicta en seis partidos de Liga.

"Veníamos haciendo buenos partidos, pero por distracciones o jugadas aisladas concedíamos goles. Hoy es un triunfo valioso para seguir estando arriba", apuntó.

Soulé se estrena en casa

La Roma hiló su segunda victoria en la Serie A al imponerse al Hellas Verona (2-0).

El volante argentino Matías Soulé acaparó los reflectores al convertir el tanto de la sentencia y con ello, estrenarse como goleador en el Olímpico de Roma luego de 45 partidos.

Soulé puso el 2-0 definitivo en el marcador (79) con un disparo raso a un rebote desde el corazón del área.

El argentino llegó a dos dianas y una asistencia en las cinco jornadas disputadas hasta el momento en el campeonato italiano.

Soulé se mantiene fijo en el esquema de Gian Piero Gasperini y completó 82 minutos antes de salir de cambio.

También salió de inicio el brasileño Wesley França, quien disputó 59 minutos antes de ser reemplazado.

Por el cuadro visitante vio acción el delantero brasileño Giovane.

Con el triunfo, la 'Loba' se metió de lleno en la lucha por la cima de la tabla al igualar a los punteros Nápoles y AC Milan con 12 unidades.

