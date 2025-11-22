Sudamericanos en Europa: Daniel Muñoz se mete en zona Champions y Paixao marca en goleada del Marsella

Daniel Muñoz (Colombia): El Crystal Palace logró meterse a los puestos europeos de la tabla tras imponerse en Wolverhampton (2-0).

El defensor colombiano Daniel Muñoz encaminó la victoria de las Águilas con su segundo tanto en la presente temporada de la Premier League.

El cafetero puso el 1-0 en el marcador pasada la hora de juego (63') de un derechazo a un rebote en el área.

"Disparé, rebotó en Max (Lacroix) y le cayó a Dani. Fue una buena improvisación de su parte, pensando en cómo podemos aprovechar esas oportunidades", explicó el inglés Adam Wharton.

Por su parte, el entrenador Oliver Glasner destacó "el instinto de Dani para colocarse ahí, con una asombrosa definición".

Muñoz dedicó el tanto a la memoria de su amigo Sebastián Ríos, recientemente fallecido, mostrando una camiseta con la leyenda "Por siempre en mi corazón".

El lateral diestro, que llegó a seis dianas en 65 partidos disputados del campeonato inglés, repitió como titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

El también colombiano Jefferson Lerma, por su parte, ingresó de cambio en la recta final (81') del encuentro.

Por el cuadro local vieron acción los brasileños André y Joao Gomes, y el atacante colombiano Jhon Arias.

El Crystal Palace sumó su tercer partido de la Premier League sin conocer la derrota para llegar a 20 unidades, colocándose en la cuarta posición de la tabla.

Igor Paixao (Brasil): El Olympique de Marsella hiló su tercer triunfo en la Ligue 1 de Francia al imponerse por goleada al Niza (5-1) en el partido inaugural de la jornada.

El extremo brasileño Igor Paixao facturó para sellar el triunfo marsellés.

El ex del Feyenoord puso el 5-0 definitivo en el marcador (74') con un remate raso a un servicio de Pierre-Emerick Aubameyang.

Con ello, el brasileño llegó a cinco dianas en 14 partidos disputados en lo que va de la temporada, dos de ellos en el campeonato galo.

Paixao repitió como titular y disputó 89 minutos antes de ser reemplazado.

También salió de inicio el defensor argentino Leonardo Balerdi, quien volvió a la actividad tras recuperarse de una lesión y registró su primera asistencia en la temporada al servir el pase para que Mason Greenwood pusiera el 3-0 en el marcador (53').

El Olympique de Marsella llegó a 28 unidades y se mantiene en la segunda posición de la tabla, a dos puntos del líder, PSG (30).

Murillo (Brasil): El Nottingham Forest logró abandonar la zona de descenso tras imponerse al Liverpool (3-0) en Anfield.

El defensor brasileño Murillo fue una de las figuras más destacadas del encuentro al contribuir con un tanto, estrenándose como goleador en la presente temporada.

El central abrió el marcador (33') de un potente disparo a un rebote en el área.

Murillo se mantiene fijo en el esquema de Sean Dyche y disputó los 90 minutos del encuentro.

También salieron de inicio el argentino Nicolás Domínguez y el brasileño Igor Jesús.

Por el cuadro local vieron acción el brasileño Alisson y el argentino Alexis Mac Allister, ambos como titulares.

"Ha sido una tarde perfecta. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de jugar frente a un gran equipo como el Liverpool y ganar", dijo el defensor a los medios del club.

"El espíritu ganador que teníamos la temporada pasada está volviendo y estoy muy contento; no sólo yo, creo que todos en el plantel", agregó.

El Nottingham Forest hiló su tercer partido en la Premier League sin conocer la derrota para llegar a 12 unidades, colocándose en el puesto 16 de la tabla, con un punto de ventaja con respecto a la zona de descenso.

