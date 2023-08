El delantero uruguayo Darwin Núñez fue el gran héroe en la remontada del Liverpool, que acabó imponiéndose al Newcastle (2-1) luego de jugar más de una hora en inferioridad numérica.

El ariete charrúa ingresó de cambio para marcar un doblete y con ello, darle la vuelta al marcador en los últimos minutos del encuentro.

En Italia, el volante argentino Nicolás González hiló su segundo partido viendo puerta en el empate entre la Fiorentina y el Lecce (2-2).

- Darwin Núñez lidera remontada del Liverpool -

Liverpool logró sacar un triunfo de la casa del Newcastle (2-1) tras darle la vuelta al marcador en la recta final gracias a un doblete del delantero uruguayo Darwin Núñez.

El ariete charrúa ingresó de cambio en la recta final (77’), cuando el Liverpool, que caía por 1-0, llevaba casi una hora jugando con diez hombres tras la expulsión del defensor Virgil Van Dijk en la primera parte.

Núñez tardó menos de cinco minutos (81) en nivelar la balanza con un potente disparo que supuso el 1-1 parcial.

Ya en tiempo de compensación (93), y luego de ser amonestado por perder tiempo, el canterano de Peñarol sentenció con un disparo a quemarropa tras recibir un balón del egipcio Mohamed Salah.

"Me siento muy bien y estoy muy contento por mi equipo, por la dedicación de mis compañeros. Pelearon mucho después de la expulsión (de Van Dijk)", dijo a la televisión inglesa tras ser nombrado el Jugador del Partido.

Tras el encuentro, el entrenador alemán Jürgen Klopp reconoció que el uruguayo "no está contento" con su condición de suplente, pues no ha salido de inicio desde que arrancó la campaña. Sin embargo, apuntó que "si no hubiese estado tan enojado y hubiera salido de inicio, no habría marcado dos goles en los últimos minutos".

Por su parte, el arquero brasileño Alisson Becker, quien jugó un papel clave al impedir que Newcastle duplicara su ventaja tras la expulsión con siete atajadas, señaló que "ha sido un partido único".

"No se puede subestimar al Liverpool, aún en un partido como este", subrayó.

En tanto, el colombiano Luis Fernando Díaz salió de inicio, pero apenas disputó 33 minutos antes de que Klopp se viera obligado a modificar enviando al defensor Joe Gomez en su lugar.

El argentino Alexis Mac Allister repitió como titular y completó 77 minutos en el terreno de juego antes de salir de cambio.

Por parte de las Urracas vieron acción los brasileños Bruno Gimaraes y Joelinton, así como el paraguayo Miguél Almirón.

Liverpool llegó a siete unidades ubicándose en la cuarta posición de la tabla.

- Nicolás González marca por segunda jornada -

El volante argentino Nicolás González convirtió su segundo tanto en la presente temporada de la Serie A en el empate entre la Fiorentina y Lecce (2-2).

Nico abrió el marcador al poco de iniciado el encuentro (3’) de un cabezazo en una jugada a balón parado, hilando así, su segundo partido en el campeonato viendo puerta.

El albiceleste de 24 años repitió como titular y completó los 90 minutos del encuentro.

Por su parte, el centrocampista brasileño Arthur Melo firmó su primera asistencia con la camiseta viola al poner el pase para que Alfred Duncan duplicara la ventaja local (25).

Melo disputó 72 minutos antes de salir de cambio.

En tanto, el argentino de 22 años Lucas Beltrán fue titular por primera ocasión y disputó 64 minutos, mientras su compatriota Lucas Martínez Quarta y el brasileño Dodo disputaron el partido completo.

El centrocampista argentino Gino Infantino ingresó en la recta final del encuentro (82).

El entrenador Vincenzo Italiano se dijo "decepcionado" con el empate, ya que su equipo dejó que Lecce "volviera al encuentro" luego de irse con una desventaja por 2-0 al descanso.

"Necesitamos matar los partidos y dejar de encajar a la primera", apuntó.

Pnv/pm