Sudamericanos en Europa: David Neres marca un doblete y Enzo Fernández sella triunfo del Chelsea

El volante brasileño David Neres se estrenó como goleador en la presente campaña con un doblete en la victoria del Nápoles ante la Atalanta (3-1) en la Serie A.

Con el triunfo, el cuadro napolitano se colocó provisionalmente en la primera posición de la tabla.

En Inglaterra, el centrocampista argentino Enzo Fernández facturó para que el Chelsea asegurara los tres puntos del triunfo ante el Burnley (2-0).

El ex de River Plate sumó su quinta diana en lo que va de la temporada.

David Neres pone al Nápoles en la cima

El Nápoles volvió a la cima de la clasificación en la Serie A tras imponerse al Atalanta (3-1) en el Diego Armando Maradona.

Neres fue la gran figura del encuentro al dejar encaminada la victoria con un doblete.

El ex del Ajax abrió el marcador (17') con un disparo raso a un centro del danés Rasmus Hojlund.

Pasada la media hora (38'), el brasileño duplicó la ventaja local con un remate a un centro medido del escocés Scott McTominay.

Neres, que se estrenó como goleador en la presente temporada, completó 69 minutos antes de ser reemplazado.

También gozó de minutos su compatriota Juan Jesús, quien ingresó de cambio en la segunda mitad.

Por el cuadro visitante vio acción el centrocampista brasileño Ederson.

Nápoles logró poner fin a una racha de dos partidos sin conocer la victoria para llegar a 25 unidades, colocándose temporalmente por delante del Inter de Milán, la Roma y el Bolonia, empatados con 24 puntos en la segunda, tercera y cuarta posición.

Enzo Fernández marca sobre la hora

El Chelsea conquistó su tercera victoria seguida en la Premier League al imponerse como visitante al Burnley (2-0).

El centrocampista argentino Enzo Fernández jugó un papel clave en el triunfo londinense al convertir el tanto de la sentencia.

Fernández puso el 2-0 definitivo en el marcador (88') tras una vistosa jugada colectiva. Enzo acompañó en la carrera a Marc Guiu, quien le puso la pelota justo en el hueco con un pase diagonal y tras deshacerse del arquero liquidó con un potente remate.

El mediocampista llegó así a cinco goles en lo que va de la temporada, cuatro de ellos en la Premier League.

"Fue un partido duro por muchas razones: después de la pausa internacional, a las 12:00 del día, en una cancha con dimensiones pequeñas... Fue un juego difícil, pero los jugadores compitieron muy bien", dijo el entrenador Enzo Maresca tras el encuentro.

El italiano destacó la actuación de Enzo Fernández, quien se quedó fuera de la convocatoria con la selección de Argentina para el amistoso frente a Angola (2-0) por una lesión.

"Pedro Neto y Enzo tuvieron una buena pausa internacional en términos de recuperación", subrayó.

El argentino fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

También salieron de inicio los brasileños Joao Pedro y Andrey Santos.

"Andrey (Santos) estuvo excelente. Su posición (natural) fue la que desempeñó hoy (en el centro de la cancha); había estado jugando un poco más adelantado, porque en ese lugar tenemos a Moi (Caicedo), así que intentamos buscar soluciones para Andrey", afirmó Maresca.

El ecuatoriano Moisés Caicedo, por otro lado, gozó de descanso tras su participación en los amistosos ante Canadá (0-0) y Nueva Zelanda (2-0).

El Chelsea llegó a 23 unidades y logró colocarse en la segunda posición de la tabla, a tan sólo tres puntos del líder, Arsenal (26).

