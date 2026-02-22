Sudamericanos en Europa: Diego Gómez marca en la Premier League y Joao Pedro mantiene ritmo goleador

El volante paraguayo Diego Gómez facturó para encaminar el triunfo del Brighton en su visita al Brentford (2-0) este sábado en la Premier League.

Con ello, el futbolista guaraní llegó a nueve dianas entre todas las competiciones y se mantiene como el segundo máximo goleador de las Gaviotas.

También en Inglaterra, el delantero brasileño Joao Pedro marcó en la igualada entre el Chelsea y el Burnley (1-1) y llegó a cinco dianas en los últimos seis partidos del torneo británico.

- Diego Gómez brilla en triunfo del Brighton -

El Brighton puso fin a una racha de seis partidos sin ganar en la Premier League luego de imponerse al Brentford (2-0) a domicilio.

El volante paraguayo Diego Gómez fue una de las grandes figuras del encuentro al contribuir con un tanto.

El ex del Libertad abrió el marcador al filo de la media hora (30') después de aprovechar un rebote en el área para enviar el esférico al fondo de la red por una esquina de la portería rival.

El paraguayo llegó así a nueve dianas en 29 partidos disputados entre todas las competiciones y ya es el segundo máximo goleador de las Gaviotas en el curso actual; sólo Danny Welbeck (10) ha marcado más goles.

Diego Gómez repitió como titular y disputó 76 minutos antes de salir de cambio.

Por parte del cuadro local vio acción el brasileño Iago Thiago, quien disputó el partido completo.

El Brighton se colocó provisionalmente en el puesto 12 de la tabla con 34 unidades.

- Joao Pedro rescata un punto para el Chelsea -

El Chelsea extendió su racha invicta en la Premier League a seis partidos gracias al empate frente al Burnley (1-1).

El delantero brasileño jugó un papel clave al convertir el tanto del equipo londinense.

El atacante abrió el marcador (4') con una buena definición desde el corazón del área a un centro medido del portugués Pedro Neto.

Joao Pedro, que suma cinco dianas en los últimos seis partidos de la Premier League, llegó a 14 tantos y ocho asistencias en 36 partidos disputados en lo que va de la campaña.

Joao Pedro fue titular y disputó 80 minutos antes de ser reemplazado. También salieron de inicio por los Blues el argentino Enzo Fernández, el brasileño Andrey Santos y el ecuatoriano Moisés Caicedo.

Por el cuadro visitante vio acción el brasileño Lucas Pires, quien ingresó de cambio tras el descanso (46').

Pese a la racha invicta, el entrenador Liam Rosenoir se mostró crítico después de que su equipo hilara su segundo empate en el torneo.

"Nos faltó ser más incisivos cuando tuvimos el control después del primer gol. Quiero eso; quiero que el equipo cree ola tras ola en ataque. Nos sentimos demasiado seguros con la posesión", comentó el entrenador inglés.

El Chelsea llegó a 45 unidades y se mantiene en la cuarta posición de la tabla.