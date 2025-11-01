Sudamericanos en Europa: Diego Gómez marca un doblete y Thiago Almada lidera triunfo del Atlético

El volante paraguayo Diego Gómez fue la gran figura en el triunfo del Brighton ante el Leeds (3-0) al convertir un doblete.

El futbolista de 22 años estrenó así su casillero goleador en la presente temporada de la Premier League.

En España, el volante argentino Thiago Almada tuvo un papel decisivo en la victoria del Atlético de Madrid ante el Sevilla (3-0) al registrar un tanto y una asistencia tras ingresar de cambio.

También lució el delantero albiceleste Julián Álvarez, quien contribuyó con un tanto al triunfo rojiblanco.

Diego Gómez luce en la Premier League

El Brighton logró volver a la senda del triunfo al imponerse al Leeds (3-0) en el campeonato inglés.

El volante paraguayo Diego Gómez fue la gran figura del encuentro al marcar un doblete, asegurando la victoria de las Gaviotas en un lapso de tan sólo seis minutos.

El ex del Libertad puso el 2-0 parcial en el marcador (64') de un fuerte disparo desde el corazón del área al centro de la portería defendida por el brasileño Lucas Perri.

Poco después (70'), el futbolista guaraní repitió la dosis poniendo el broche de oro a una jugada colectiva, dejando sentenciado el encuentro.

Diego Gómez, que dio inicio a la temporada 2025-26 con cinco goles en la Copa de la Liga, no había visto puerta en la Premier League.

Con el doblete frente al Leeds, estrenó su casillero goleador en la presente edición del torneo para llegar a ocho goles en 31 partidos disputados desde su llegada al club en el mercado invernal.

Diego Gómez repitió como titular y disputó 81 minutos antes de salir de cambio.

"No es ninguna sorpresa que (Gómez) pueda anotar tantos goles. Necesita estar más cerca del área, porque su definición es muy buena. También es un buen cabeceador", dijo el entrenador Fabian Hurzeler tras el encuentro.

Las Gaviotas llegaron a 15 puntos después de cuatro victorias, tres empates y tres derrotas, colocándose en la décima posición de la tabla.

Thiago Almada marca y asiste en el Metropolitano

El Atlético de Madrid conquistó su tercera victoria consecutiva en la Liga al imponerse al Sevilla (3-0) en casa.

El volante argentino Thiago Almada tuvo un papel decisivo en el triunfo rojiblanco al registrar un tanto y una asistencia tras ingresar de cambio.

Por su parte, el delantero albiceleste Julián Álvarez vio puerta en el campeonato español después de tres partidos.

La Araña se encargó de abrir el marcador pasada la hora de juego (64') con el cobro de un tiro penal.

Con la ventaja en el electrónico (68'), Diego Simeone envió a Thiago Almada a la cancha para sustituir a Alexander Sorloth y refrescar al ataque.

El cambio tardó menos de diez minutos en dar frutos: Almada amplió la ventaja local (77') con un remate a un pase filtrado de su compatriota Giuliano Simeone.

El ex de Vélez Sarsfield volvió a hacerse presente en la recta final (90') con un envío al borde del área para que Antoine Griezmann pusiera el tanto de la sentencia.

Thiago Almada sumó su segundo tanto en los últimos tres partidos. Julián Álvarez, por su parte, se marchó (86') con un saldo de siete goles y dos asistencias en once partidos de Liga.

En tanto, Giuliano Simeone sumó su cuarta asistencia en la temporada.

También vieron acción los argentinos Nicolás González y Nahuel Molina y el uruguayo José María Giménez.

Por el Sevilla gozaron de minutos el brasileño Marcao y el chileno Gabriel Suazo.

El Atlético de Madrid llegó a 22 unidades después de seis victorias, cuatro empates y una derrota, ubicándose en la cuarta posición de la tabla.

