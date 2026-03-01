Sudamericanos en Europa: Diego Gómez vuelve a ver puerta, Simeone y Zapata marcan para Torino

El centrocampista paraguayo Diego Gómez hiló su segunda jornada en la Premier League viendo puerta en la victoria del Brighton ante el Nottingham Forest (2-1).

El futbolista guaraní llegó así a diez tantos en 30 partidos esta temporada entre todas las competiciones.

En Italia, el argentino Giovanni Simeone y el colombiano Duván Zapata marcaron un gol cada uno para que el Torino se quedara con los tres puntos de la victoria ante la Lazio (2-0).

- Diego Gómez encamina triunfo del Brighton -

El Brighton conquistó su segunda victoria consecutiva en la Premier League al imponerse al Nottingham Forest (2-1) en casa.

El centrocampista paraguayo Diego Gómez fue la gran figura del encuentro al encaminar el triunfo local con un golazo.

El ex de Libertad abrió el marcador (6') de un potente derechazo cruzado de primeras desde el borde del área que se coló pegado a una esquina de la portería defendida por Matz Sels.

El futbolista de 22 años sumó su segunda fecha en la Premier League viendo puerta.

Gómez repitió como titular y disputó 86 minutos antes de ser reemplazado.

Con el triunfo, las Gaviotas llegaron a 37 unidades, colocándose en el puesto once de la tabla.

- Simeone y Zapata ponen fin a mala racha -

El Torino conquistó su primera victoria en tres partidos de la Serie A al imponerse al Lazio (2-0) en casa.

La pareja sudamericana formada por el argentino Giovanni Simeone y el colombiano Duván Zapata, lideró el triunfo del Toro al convertir un tanto cada uno.

Simeone abrió el marcador (21') con un potente remate al centro de la portería del Lazio tras aprovechar un rebote en el área.

Ya en la segunda mitad (53'), Duván Zapata sentenció con un cabezazo picado a un centro del español Rafael Obrador.

Simeone, que no veía puerta desde principios de enero, llegó a seis dianas en 21 partidos de la Serie A.

Por su parte, Zapata puso fin a una racha de once jornadas sin marcar con su segunda diana de la campaña.

Ambos salieron de inicio y fueron reemplazados en la segunda mitad.

"Simeone y Zapata hicieron un partido impresionante. Giovanni jugó de centrocampista porque sabíamos que podíamos encontrar espacios entre líneas. Me demostraron durante la semana que podían jugar juntos; la elección (de enviarlos al cuadro titular) fue fácil", dijo el entrenador Roberto D’Aversa, tras su debut al frente del Torino.

Por su parte, Giovanni Simeone destacó la importancia de marcar un tanto frente a la Lazio ya que "forma parte de mi historia familiar". Su padre, Diego Simeone, militó en el cuadro romano durante cuatro campañas entre 1999 y 2003. "Marcar siempre es importante para mí; siempre intento marcar", comentó. Asimismo, dijo sentirse cómodo jugando al lado de Duván Zapata.

"(Zapata) me ayuda mucho. Me siento bien ahí y me ayuda a encontrar espacios para atacar".

La victoria permitió al Torino alejarse a seis puntos del descenso al ubicarse en el puesto 14 de la tabla con 30 unidades.

