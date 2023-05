Sudamericanos en Europa: Douglas Luiz encamina triunfo del Aston Villa y Nahuel Molina luce en España

El centrocampista brasileño Douglas Luiz facturó para que el Aston Villa se impusiera al Brighton (2-1) en la última jornada de la Premier League.

Con el triunfo, los 'Villanos' aseguraron su participación en la Conference League de la UEFA por primera vez.

En España, el defensor argentino Nahuel Molina contribuyó con un tanto a la victoria del Atlético de Madrid ante la Real Sociedad (2-1).

Además, el centrocampista 'albiceleste' Rodrigo de Paul firmó su séptima asistencia en la campaña.

- Douglas Luiz mete al Aston Villa a Europa -

El Aston Villa puso fin a su temporada en la Premier League con un triunfo ante el Brighton (2-1), asegurando su presencia en la próxima edición de la Conference League de la UEFA.

El centrocampista brasileño Douglas Luiz fue una de las grandes figuras del encuentro al convertir el tanto que encaminó la victoria local.

El brasileño abrió el marcador (8) con un potente disparo de primera a un servicio del inglés Jacob Ramsey.

El ex del Vasco da Gama, que cerró la temporada con dos goles y una asistencia en los últimos tres partidos, deja un saldo de seis goles y seis asistencias en 37 encuentros de la Premier League.

El brasileño, fijo en el esquema del preparador español Unai Emery, repitió como titular y disputó el partido completo.

También el arquero argentino Emiliano Martínez salió de inicio y se mantuvo los 90 minutos en el terreno de juego, mientras su compatriota Emiliano Buendía ingresó de cambio en la segunda mitad (67).

Por parte de las 'Gaviotas' vieron acción los argentinos Facundo Bunoanotte y Alexis Mac Allister, y los ecuatorianos Pervis Estupiñán y Moisés Caicedo.

Con el triunfo, Aston Villa llegó a 61 puntos y logró colocarse en la séptima posición de la tabla con un punto de ventaja sobre el Tottenham (60).

- Nahuel Molina marca en triunfo del Atlético -

Atlético de Madrid consiguió una victoria ante la Real Sociedad (2-1) en su último partido como local en la presente temporada en un encuentro en que los argentinos Nahuel Molina y Rodrigo de Paul tuvieron una brillante actuación.

De Paul sirvió el pase para que el atacante francés Antoine Griezmann abriera el marcador cerca del final de la primera parte (37).

El volante 'albiceleste' llegó así a siete asistencias en la presente temporada de la Liga.

Ya en la segunda parte (73), el lateral diestro Nahuel Molina duplicó la ventaja local para culminar una buena jugada a contragolpe.

Molina llegó así a cuatro goles y dos asistencias en su primera temporada en la Liga española tras su llegada a mediados del año pasado procedente del Udinese de la Serie A.

"Al principio me costó entrar en la dinámica del equipo, el cambio de club y Liga me costó, pero con continuidad y ayuda de mis compañeros fui mejorando y me siento muy contento", reconoció Molina tras el encuentro.

Por su parte, el entrenador Diego Simeone afirmó que Molina "está entre los mejores laterales de la Liga".

"Aunque tiene cosas para mejorar, tiene un potencial tremendo. Es joven y es nuestro y ojalá lo podamos cuidar como se merece", agregó el 'Cholo' tras el encuentro.

De Paul completó 81 minutos antes de salir de cambio. Por su parte, Nahuel Molina disputó el partido completo.

También el defensor uruguayo José María Giménez fue titular y se mantuvo los 90 minutos en el terreno de juego mientras el volante argentino Ángel Correa ingresó de cambio en la segunda mitad (70).

