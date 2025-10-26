Sudamericanos en Europa: Dybala eleva a la Roma y Santiago Castro mantiene a flote al Bolonia

La Roma logró colocarse junto al Nápoles en el liderato de la Serie A tras imponerse al Sassuolo (1-0) de la mano de Paulo Dybala.

El delantero argentino convirtió su primer tanto en la presente temporada de la Serie A para sellar el triunfo de la Loba. Con ello, llegó a 130 goles en el campeonato italiano.

También en Italia, el delantero argentino Santiago Castro contribuyó con un tanto en el empate ante la Fiorentina (2-2) con el que el Bolonia logró afianzarse en la zona europea de la tabla.

Dybala se estrena con un tanto de tres puntos

El delantero argentino Paulo Dybala jugó un papel decisivo en el triunfo de la Roma ante el Sassuolo (1-0) al convertir el único tanto del encuentro.

La Loba llegó a 18 unidades después de seis victorias y dos derrotas, colocándose al lado del Nápoles en la cima de la tabla.

El ariete argentino marcó el único tanto del encuentro (16') tras aprovechar un rebote en el área que le cayó justo en los pies para sacarse un potente disparo al poste lejano, anulando por completo al arquero rival.

La Joya, que venía de estrenarse como goleador este curso en la derrota ante el Viktoria Pílsen (1-2) en la Europa League, llegó a 130 goles en 374 partidos disputados en la Serie A, 32 con la camiseta de la Roma.

El argentino, que jugó en la punta liderando al ataque romano, se mantuvo 66 minutos en el terreno de juego antes de ser sustituido por su compatriota Matías Soulé.

También salió de inicio el brasileño Wesley França.

"Nunca dudé, quizás los demás sí", dijo el entrenador Gian Piero Gasperini sobre Dybala.

"Paulo es un delantero extraordinario y puede jugar en todas las posiciones. Hay que aprovechar las características de los jugadores disponibles", puntualizó el timonel italiano.

En tanto, Gasperini se dijo "muy contento con el primer puesto (de la clasificación)" y se mostró aliviado tras poner fin a una racha de dos derrotas consecutivas en todas las competiciones.

"También (estoy contento) por el partido de hoy. La reacción fue excelente. Este partido era importante después de la decepcionante derrota del jueves (en la Europa League), ahora hay que volver a ganar en casa", comentó.

Santiago Castro factura en empate con la Fiorentina

Bolonia rescató un valioso punto del empate ante la Fiorentina (2-2) para mantenerse en la quinta posición de la tabla con 14 unidades, una más que el sexto clasificado, Como.

El delantero argentino Santiago Castro jugó un papel clave al firmar el tanto que abrió el marcador.

El albiceleste adelantó al cuadro visitante (25') con un remate a la escuadra desde el corazón del área.

Con ello, el atacante de 21 años llegó a dos goles y una asistencia en siete partidos de la Serie A.

El ex de Vélez Sarsfield repitió como titular y disputó 64 minutos antes de ser sustituido.

También salió de inicio el defensor colombiano Jhon Lucumi, quien disputó el partido completo.

Por el cuadro local vio acción el brasileño Dodo.

Tras el encuentro, el entrenador Daniel Niccolini lamentó que su equipo dejara escapar una victoria luego de ponerse 2-0 por delante, pues "los muchachos estaban haciendo un partido espectacular".

pnv/dr