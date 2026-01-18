Sudamericanos en Europa: Dybala lidera triunfo de la Roma y Abner Vinícius entra en racha

El delantero argentino Paulo Dybala fue la gran figura en la victoria de la Roma ante el Torino (2-0) al contribuir con un tanto y una asistencia.

La Joya puso fin a una sequía de nueve partidos en la Serie A sin ver puerta y llegó a 45 dianas en 133 partidos con la camiseta de la Loba.

En Francia, el lateral brasileño Abner Vinícius contribuyó con un tanto al triunfo del Olympique de Lyon ante el Brest (2-1) y sumó su segundo partido consecutivo viendo puerta.

- Paulo Dybala pone fin a sequía goleadora -

La Roma sumó su tercer triunfo al hilo en la Serie A luego de imponerse fuera de casa al Torino (2-0).

El delantero argentino Paulo Dybala fue la gran figura del encuentro al firmar un tanto y una asistencia.

La Joya sirvió pase filtrado para que el neerlandés Donyell Malen abriera el marcador de un derechazo (26').

Ya en la segunda parte (72'), el de Laguna Larga puso el 2-0 definitivo en el marcador con una soberbia definición a quemarropa.

El argentino, que suma tres goles en lo que va de la temporada, acabó con una racha de nueve partidos en el campeonato italiano sin ver puerta.

Dybala fue titular y disputó 77 minutos antes de salir de cambio. También salió de inicio el brasileño Wesley França, mientras el delantero argentino Matías Soulé ingresó de cambio en la segunda parte (51').

"Paulo dio verdaderamente una actuación del más alto nivel. Cuando todo se acomoda a su alrededor, su nivel sube también. Vamos a intentar construir a partir de eso de cara a los próximos partidos", dijo el entrenador Gian Piero Gasperini tras el encuentro.

Asimismo, el preparador italiano calificó el primer gol como "extraordinario" y recalcó que su equipo "marcó tres goles y uno fue anulado", por un fuera de lugar y en el que Dybala también intervino directamente.

La Roma llegó a 42 unidades luego de 14 victorias y siete derrotas, ubicándose en la cuarta posición de la tabla.

- Abner Vinícius brilla en la Ligue 1 de Francia -

El Olympique de Lyon conquistó una importante victoria en sus aspiraciones europeas al imponerse al Brest (2-1) en casa.

El lateral brasileño Abner Vinícius volvió a ocupar una posición más adelantada en el centro de la cancha el hiló su segundo partido de la Ligue 1 viendo puerta.

Por su parte, el delantero brasileño Endrick se estrenó en el campeonato galo con su primera asistencia.

Abner puso el 2-0 parcial en los últimos segundos de la primera parte (45') con un vistoso remate al ángulo a un servicio medido de Endrick.

Abner, que fue titular y disputó 90 minutos del encuentro, suma cinco dianas y una asistencia en 17 partidos disputados hasta el momento en todas las competiciones.

Por su parte, Endrick completó 89 minutos en el terreno de juego antes de salir de cambio.

También el defensor argentino Nicolás Tagliafico fue titular y portó el brazalete de capitán.

Olympique de Lyon llegó a 33 unidades y logró colocarse en la cuarta posición, en puesto que virtualmente le daría acceso a las previas de la Liga de Campeones.