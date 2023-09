El delantero argentino Paulo Dybala se estrenó como goleador en la presente temporada con un doblete en el triunfo ante el Empoli (7-0) con el que la Roma logró salir de la zona de descenso.

La Joya llegó a 20 goles y ocho asistencias en 40 partidos disputados con la camiseta de la Loba.

En España, Real Madrid le dio la vuelta al marcador para imponerse a la Real Sociedad (2-1) en el Santiago Bernabéu.

El centrocampista uruguayo Federico Valverde contribuyó con un tanto a la victoria merengue.

- Paulo Dybala saca a la Roma del descenso -

La Roma cosechó su primer triunfo en la temporada al imponerse por goleada al Empoli (7-0) y con ello, logró abandonar la zona de descenso en la Serie A.

El delantero argentino Paulo Dybala fue una de las figuras del encuentro al firmar un doblete, estrenándose como goleador en la presente temporada.

La Joya abrió el marcador con un gol tempranero (2) desde los doce pasos luego de que el polaco Sebastian Walukiewicz regalara un penal por una mano.

Ya en la segunda parte (55), Paulo Dybala amplió la ventaja del equipo dirigido por José Mourinho a 4-0 con un potente disparo a un servicio de Bryan Cristante.

El delantero llegó así a 20 goles y ocho asistencias en 40 partidos disputados con la camiseta de la Loba.

"Teníamos que dar un mensaje, dar algo más, y hoy lo hemos hecho muy bien", dijo Dybala a la televisión italiana tras el encuentro.

La Joya, quien disputó 64 minutos antes de salir de cambio, dijo sentirse "muy bien" tras recuperarse de la lesión que le impidió ver acción en la derrota ante Milan (2-1) y acudir a la Selección de Argentina durante la Jornada Internacional.

"Hablé con el entrenador (José Mourinho) e intenté recuperarme lo mejor que pude durante el parón (por selecciones). Hoy me sentí muy bien", apuntó.

Por su parte, el centrocampista argentino Leandro Paredes salió de inicio y completó 75 minutos en la cancha.

"Me gustó Leo, pero necesita mejorar su condición física. No entrenó con el PSG (al inicio de la temporada) y dos días después ya estaba en el banquillo frente a la Salernitana (2-2). Necesita minutos controlados. Con el balón es un 6 con una calidad extraordinaria; no tenemos a alguien así en la plantilla", señaló el entrenador José Mourinho en rueda de prensa tras el encuentro.

La Roma llegó a cuatro unidades luego de cuatro jornadas transcurridas en la Serie A para colocarse en la posición 12 de la tabla.

- Federico Valverde luce en triunfo del Real Madrid -

El centrocampista uruguayo Federico Valverde fue la gran figura en la victoria ante la Real Sociedad (2-1) con la que el Real Madrid logró mantener su paso perfecto por el campeonato español.

Después de que el cuadro local se viera obligado a remar contracorriente durante prácticamente toda la primera mitad, el Halcón se encargó de poner el 1-1 parcial tras el descanso (46) con un golazo: un disparo imparable desde fuera del área que pegó en un poste antes de colarse en la portería de Remiro.

"El gol nada más empezar la segunda parte nos sirvió para seguir empujando", reconoció Valverde en declaraciones concedidas a los medios del club.

A pregunta expresa en torno al potente golpeo con el que logró marcar el tanto de la igualada señaló que "ni yo me lo creo, todo lo que pueda hacer para aportar soy feliz".

El uruguayo, que se estrenó así como goleador en la presente temporada, completó 87 minutos en el terreno de juego antes de salir de cambio, al igual el brasileño Rodrygo, quien volvió a fungir como líder del ataque en el equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

Real Madrid se mantiene como líder en solitario con 15 puntos luego de cosechar cinco victorias en las primeras cinco jornadas del campeonato español.

Pnv/pm