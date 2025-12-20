Sudamericanos en Europa: Emerson marca en la Copa de Francia y David Martínez se estrena en Grecia

Emerson (Brasil) y Cristian Cásseres (Venezuela): El Toulouse avanzó a la segunda ronda de la Copa de Francia tras imponerse a domicilio al modesto Lyon-La Duchere (2-1).

El delantero brasileño Emerson facturó para encaminar el triunfo del cuadro violeta, estrenándose en el torneo copero.

El futbolista de 21 años abrió el marcador (51') con un vistoso remate de primera, prácticamente desde la línea de gol, a un servicio cruzado desde fuera del área.

Cinco minutos después, el noruego Aron Donnum duplicó la ventaja del cuadro visitante tras combinarse con el volante venezolano Cristian Cásseres.

Emerson llegó a cuatro dianas y dos asistencias en 13 partidos disputados desde su llegada al club el verano pasado. Por su parte, el centrocampista venezolano firmó su primera asistencia de la temporada.

Ambos fueron titulares y disputaron los 90 minutos del encuentro.

Por su parte, el delantero argentino Santiago Hidalgo ingresó de cambio en la segunda mitad (57').

David Martínez (Argentina): El Tata se estrenó como goleador en la Superliga griega con el tanto que selló el triunfo del Volos ante el Panetolikos (1-0).

El centrocampista de 21 años convirtió el único tanto del encuentro pasada la hora de juego (66') tras una jugada individual.

El argentino, cedido por Independiente hasta el final de la campaña 2025-26, se mantiene fijo en el esquema del español Juan Ferrando y disputó los 90 minutos del encuentro.

También salieron de inicio el centrocampista argentino Maximiliano Comba y el volante venezolano Juanpi Añor.

Con el triunfo, el Volos puso fin a una racha de dos partidos sin conocer la victoria, colocándose en la quinta posición de la tabla con 25 unidades.

André Luiz, Pablo y Murilo de Souza (Brasil): Gil Vicente y Río Ave se repartieron puntos en la Liga de Portugal al empatar (2-2).

El atacante Murilo de Souza adelantó al Gil Vicente (39') con su primer tanto de la temporada tras combinarse con el portugués Gustavo Varela.

La alegría le duró poco al cuadro local, pues apenas dos minutos después (41'), el ariete brasileño André Luiz se encargó de poner las tablas 1-1.

Ya en tiempo de compensación (99'), y cuando el Río Ave estaba por celebrar la victoria apareció Pablo para sellar el empate 2-2.

El brasileño de 21 años había ingresado de cambio para disputar su primer partido después de casi un mes fuera de la convocatoria.

Gil Vicente hiló tres empates consecutivos, pero se mantiene en la cuarta posición de la tabla con 26 unidades. Río Ave, por su parte, consiguió alejarse a siete puntos de la zona de descenso, colocándose en el décimo puesto con 17 unidades.

Rodrygo (Brasil): El volante brasileño jugó un papel clave para que el Real Madrid se llevara los tres puntos de la victoria ante Sevilla (2-0) al firmar una asistencia.

El extremo diestro, que venía de marcar en el triunfo ante el Alavés (2-1), puso un centro medido al área para que el inglés Jude Bellingham abriera el marcador (38') de un potente cabezazo.

El brasileño suma tres partidos consecutivos en todas las competiciones participando directa o indirectamente en una jugada de gol.

Rodrygo fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

También salió de inicio su compatriota Vinícius Jr., quien completó 83 minutos en el terreno de juego antes de salir de cambio.

Por el cuadro visitante vio acción el defensor brasileño Marcao, quien fue expulsado por doble amonestación (68'), dejando a su equipo en inferioridad numérica durante más de 20 minutos.

Con el triunfo, Real Madrid llegó a 42 unidades y recortó la distancia con respecto al líder, Barcelona (43), a tan sólo un punto.