Sudamericanos en Europa: Emiliano Buendía marca en Alemania y Cunha lidera triunfo de los Wolves

El volante argentino Emiliano Buendía convirtió su segunda diana en la Bundesliga para sellar el triunfo del Bayer Leverkusen ante el Augsburgo (2-0).

'Emi' fue titular por segunda ocasión desde su llegada al club en el mercado de enero.

En Inglaterra, el delantero brasileño Matheus Cunha fue la gran figura en la victoria del Wolverhampton ante el ya descendido Leicester (3-0) al marcar un tanto y dar dos asistencias.

- Emiliano Buendía sella victoria del Leverkusen -

El Bayer Leverkusen se impuso al Augsburgo (2-0) en la Bundesliga y evitó que el Bayern Múnich se proclamara campeón de manera anticipada.

El volante argentino Emiliano Buendía tuvo una destacada actuación, convirtiendo su segundo tanto desde su llegada al club.

'Emi' puso el 2-0 definitivo en el marcador (45) con un potente disparo desde fuera del área que se coló en la puerta rival pegado al poste lejano.

El ex del Aston Villa fue titular por segunda ocasión en 12 partidos del campeonato alemán y completó 64 minutos en el terreno de juego.

"Tengo que decir que su actitud es muy buena en una situación difícil", dijo el entrenador Xabi Alonso tras el encuentro.

"(Buendía) merece jugar más; hoy estaba preparado y lo hizo muy bien, igual que en Heidenheim", agregó el preparador español.

Por su parte, el argentino apuntó que "marcar en casa (por primera vez) es muy especial".

"Me he esforzado al máximo. He visto el espacio y lo he aprovechado para regatear, así es como vi la oportunidad. Estoy contento de haber ayudado de nuevo al equipo", comentó a los medios del club.

También fue titular el defensor brasileño Arthur, quien se mantuvo 86 minutos en la cancha antes de ser reemplazado, mientras el ecuatoriano Piero Hincapié ingresó de cambio en la segunda mitad.

El Bayer Leverkusen, que ya aseguró su participación en la próxima edición de la Champions League, llegó a 67 unidades y se mantiene en la segunda posición, a ocho puntos del Bayern Múnich (75).

- Matheus Cunha luce en goleada del Wolverhampton -

El delantero brasileño Martheus Cunha fue la gran figura en la goleada del Wolverhampton ante el Leicester (3-0) al convertir un tanto y registrar dos asistencias.

Cunha abrió el marcador pasada la media hora (33) con un remate desde el corazón del área.

Ya en la segunda mitad, sirvió los pases para que Jorgen Larsen (56) y Rodrigo Gomes (85) completaran la goleada local.

El ariete llegó así a 15 dianas y seis asistencias en la Premier League, igualando el récord de Roberto Firmino (2017-18) y Gabriel Martinelli (2022-23) con la mayor cantidad de goles de un brasileño en la misma temporada del campeonato inglés.

"Ha jugado un partido fantástico, mostrando que está comprometido con nosotros, con el equipo, con sus compañeros, con todos. Es un jugador fantástico con confianza, carácter y mucha calidad", afirmó el entrenador Vitor Pereira en rueda de prensa tras el encuentro ante los reportes en la prensa británica que colocan al jugador en la mira del Manchester United.

Cunha repitió como titular y completó 89 minutos antes de ser reemplazado.

También salieron de inicio los brasileños Joao Gomes y André, mientras el defensor uruguayo Santiago Bueno ingresó de cambio en la segunda parte.

Por el cuadro visitante vio acción el argentino Facundo Buonannote, quien fue titular y fue sustituido tras el descanso (46).

El Wolverhampton conquistó su sexta victoria al hilo para llegar a 41 unidades, colocándose en el puesto 13 de la tabla.

pnv/dam/dr