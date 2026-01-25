Sudamericanos en Europa: Endrick firma un triplete y Panichelli busca ser máximo goleador

El delantero brasileño Endrick fue la figura de la jornada en la Ligue 1 de Francia al marcar un triplete en la victoria del Olympique de Lyon ante el Metz (5-2)

El atacante de 19 años suma cuatro dianas y una asistencia en tan sólo tres partidos disputados desde su llegada al club.

También en Francia, el delantero argentino Joaquín Panichelli y el volante paraguayo Julio Enciso lideraron el triunfo del Racing de Estrasburgo ante el Lille (4-1) con un tanto y una asistencia cada uno.

- Endrick se estrena como goleador en la Ligue 1 -

El delantero brasileño Endrick lideró el triunfo del Olympique de Lyon ante el colista Metz (5-2) con un hat-trick, inaugurando su casillero goleador en el campeonato francés.

El futbolista de 19 años inauguró el marcador (11') poniendo el broche de oro a una jugada colectiva de un potente remate a un servicio de Corentin Tolisso.

Tras ver un gol anulado por fuera de lugar (23'), el brasileño se fue al descanso con dos tantos en su cuenta personal al poner el 4-1 parcial (45+1') de un disparo raso a un balón suelto en el área.

Endrick puso el cerrojo a pocos minutos del final (87’) con el cobro de un tiro penal luego de que el árbitro decretara el máximo castigo por una falta en el área.

El brasileño, que repitió como titular y completó 92 minutos antes de ser sustituido, suma cuatro goles y una asistencia en tres partidos disputados desde su llegada al Olympique Lyon cedido por el Real Madrid hasta el final de la temporada.

"Es mi primer hat-trick. Estoy muy contento. Fue un partido increíble. Voy a guardar la pelota en mi casa, es un día increíble", dijo a la televisión francesa tras el encuentro.

Además, el delantero calificó como un acierto haber elegido la liga francesa como destino.

"Está muy bien jugar en este campeonato; es fuerte y físico, hay mucha agresividad. Me gusta", afirmó, antes de enfatizar que "esto sólo es el debut (goleador), la gente me dijo que (Lyon) era un buen equipo y que fichara por ellos. Y sí, son muy buenos".

El equipo comandado por Paulo Fonseca hiló su cuarta victoria en el campeonato francés y se mantiene en la cuarta posición de la tabla con 36 unidades.

- Panichelli y Enciso lideran triunfo del Estrasburgo -

El Racing de Estrasburgo cosechó una importante victoria en su visita al Lille (4-1) para colocarse a tan sólo un punto de los puestos europeos de la tabla.

El atacante argentino Joaquín Panichelli y el volante paraguayo Julio Enciso jugaron un papel clave en el triunfo del conjunto de Alsacia al registrar un tanto y una asistencia cada uno.

Panichelli abrió la lata (25') con un disparo desde el corazón del área a un pase medido de Guela Doue. El rival no había terminado de acomodarse cuando Julio Enciso duplicó la ventaja del cuadro visitante (26') con un remate a un pase del artillero argentino.

Ya en la segunda parte (72'), el marfileño Martial Godo elevó la cuenta visitante a 4-0 de un tiro a una esquina a un pase de Enciso, que amagó con disparar antes de ceder el balón, descolocando a la defensa local.

Panichelli llegó a once dianas y una asistencia en lo que va de la temporada en el campeonato francés, colocándose a tan sólo un tanto del líder de la tabla de máximos anotadores, Mason Greenwood (12).

Enciso, por su parte, se estrenó como goleador en el campeonato francés luego de 12 partidos disputados.

Ambos salieron de inicio y fueron sustituidos en la recta final del encuentro. En tanto, el volante argentino Valentín Barco disputó el partido completo.

El Racing de Estrasburgo llegó a 30 unidades, colocándose en la séptima posición de la tabla con un punto menos que el Lille (32), ubicado en la zona de Conference League (36).