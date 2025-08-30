Sudamericanos en Europa: Enzo Fernández lidera el triunfo del Chelsea y Soulé se estrena en la Serie A

Enzo Fernández (Argentina) y Joao Pedro (Brasil): El Chelsea se colocó en la cima de la tabla en la Premier League tras imponerse al Fulham (2-0) en Londres.

El centrocampista argentino Enzo Fernández fue la gran figura del encuentro al convertir un tanto y dar una asistencia.

También vio puerta el brasileño Joao Pedro, ubicándose como líder en la tabla de goleadores con dos dianas y dos asistencias.

El ex del Brighton abrió el marcador en el último segundo de la primera parte (45) de un remate de cabeza en el cobro de un tiro de esquina de Enzo Fernández.

Ya en la segunda parte (56), el argentino sentenció con un tiro penal después de que el árbitro decretara la pena máxima por una mano en el área.

Ambos futbolistas fueron titulares e hilaron dos partidos viendo puerta.

También el centrocampista ecuatoriano Moisés Caicedo y el atacante brasileño Estevao salieron de inicio.

Por su parte, el volante brasileño de 21 años Andrey Santos ingresó de cambio en la segunda mitad.

Por el Fulham vio acción el delantero brasileño Rodrigo Muniz, quien fue titular y completó 59 minutos antes de salir de cambio.

El Chelsea llegó a siete unidades luego de tres partidos disputados, una más que el segundo clasificado, Arsenal (6).

"Estoy muy contento. Merecimos ganar (porque) dominamos en la segunda mitad", declaró el entrenador Enzo Maresca después de que el Chelsea conquistara su primer triunfo como local en la campaña.

Matías Soulé (Argentina): La Roma cosechó su segundo triunfo consecutivo en la Serie A al imponerse por la mínima al Pisa (1-0).

El atacante argentino Matías Soulé acaparó los reflectores al convertir el único tanto del encuentro (55).

Soulé se estrenó como goleador en la presente temporada con un potente disparo desde el corazón del área a un pase filtrado por el irlandés Evan Ferguson.

Soulé repitió como titular y disputó 91 minutos antes de salir de cambio.

El atacante formado en las inferiores de la Juventus sumó su sexta diana en 41 partidos disputados con la camiseta de la Loba.

Por su parte, el defensor brasileño Wesley França jugó el partido completo y el argentino Paulo Dybala ingresó de cambio tras el descanso (45).

Por el cuadro local vieron acción el brasileño Mateus Lusuardi y el colombiano Juan Cuadrado.

Con el triunfo, la Roma se colocó en la tercera posición de la tabla detrás del Nápoles y el Cremonese, todos ellos con 6 puntos.

Giuliano Simeone (Argentina): El Atlético de Madrid consiguió rescatar un punto del empate ante el Alavés (1-1) gracias a un tanto del volante argentino.

El hijo del entrenador Diego Simeone abrió el marcador después de aprovechar un rebote en el área para mandar la pelota al fondo de la red por una esquina de la portería rival.

El argentino, que se estrenó como goleador en la presente temporada, repitió como titular y disputó 88 minutos antes de salir de cambio.

Giuliano Simeone se abstuvo de celebrar el tanto por respeto a su ex equipo.

"Es especial por el año que me tocó pasar acá en Vitoria, jugando para el Alavés", dijo tras el encuentro.

También fueron titulares sus compatriotas Thiago Almada y Julián Álvarez.

Por el cuadro local vieron acción el argentino Nahuel Tenaglia y el uruguayo Carlos Benavídez.

Si bien consiguió sumar, el Atlético de Madrid sumó su tercer partido sin conocer la victoria en la Liga y se ubica en el puesto 15 de la tabla con dos unidades, una más que el Mallorca, en la zona de descenso.

"Nos vamos tocados. No es normal que llevemos dos puntos de nueve posibles", lamentó Giuliano Simeone tras el encuentro.

Franco Vázquez (Argentina) y Antonio Sanabria (Paraguay): El recién ascendido Cremonese logró conquistar su segundo triunfo en la Serie A y colocarse en la segunda posición de la tabla tras vencer al Sassuolo (3-2).

El veterano argentino Franco Vázquez se estrenó como goleador en la presente temporada (39) poniendo el 2-0 parcial en el marcador luego de combinarse con el paraguayo Antonio Sanabria, quien firmó así su primera asistencia de la campaña.

Ambos se mantienen fijos en el cuadro titular y fueron sustituidos en la segunda mitad.

