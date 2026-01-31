Sudamericanos en Europa: Enzo Fernández salva al Chelsea y Luis Díaz llega a 15 goles con el Bayern

El centrocampista argentino Enzo Fernández fue el gran protagonista en la remontada del Chelsea para vencer al West Ham (3-2) al sellar el triunfo local con un tanto sobre la hora.

También jugó un papel clave el delantero brasileño Joao Pedro al contribuir con un tanto y una asistencia.

En Alemania, el volante colombiano Luis Díaz facturó para que el Bayern Múnich rescatara un punto del empate ante el Hamburgo (2-2).

Con ello, el guajiro llegó a 15 dianas en 29 partidos disputados con la camiseta del cuadro bávaro.

Enzo Fernández se mantiene en racha

Tras irse al descanso en desventaja por 2-0, el entrenador Liam Rosenior envió a Joao Pedro al terreno de juego (46') con la intención de revertir la situación.

El brasileño respondió al poner el 2-1 en el marcador (56') de un potente cabezazo a un centro medido del francés Wesley Fofana.

Ya en tiempo de compensación (90+2') apareció Enzo Fernández para poner el 3-2 definitivo luego de aprovechar un balón suelto, producto de un intento de Joao Pedro.

El argentino, que fue titular y disputó el partido completo, llegó a once tantos y cuatro asistencias en 35 partidos disputados en todas las competiciones, ocho de ellos en la Premier League.

Por su parte, Joao Pedro suma 12 dianas y cinco asistencias en 32 encuentros disputados en lo que va de la campaña.

También vieron acción el argentino Alejandro Garnacho y el ecuatoriano Moisés Caicedo, ambos como titulares.

Por el West Ham vieron acción el argentino Valentín "Taty" Castellanos y el brasileño Pablo.

El Chelsea hiló su quinto triunfo bajo la batuta de Liam Rosenior y llegó a 40 puntos para ubicarse en la cuarta posición de la tabla.

"La reacción del equipo en la segunda mitad me dijo que tenemos algo realmente especial aquí, si puedo sacar provecho del plantel", dijo Rosenior sobre la remontada de los Blues.

Luis Díaz factura desde la banca

El Bayern Múnich sumó un punto con el empate en Hamburgo (2-2) para mantenerse en la cima de la tabla en la Bundesliga.

El volante colombiano Luis Díaz fue la gran figura del encuentro gracias a un tanto relámpago.

El guajiro ingresó de cambio tras el descanso y en tan sólo 45 segundos se hizo presente en el marcador poniendo el 2-1 parcial con un remate de primera que se coló por una esquina.

Lucho llegó así a diez dianas en la Bundesliga.

En total, el colombiano suma 15 goles y 12 asistencias en 29 partidos disputados con la camiseta del gigante bávaro.

El colombiano fue suplente por primera vez desde principios de noviembre.

Por el cuadro local vio acción el centrocampista argentino Nicolás Capaldo, quien portó el brazalete de capitán.

"Mis chicos han luchado y eso es algo que no me pueden quitar. Hemos jugado 20 partidos en siete días y al final, es un empate y no una derrota", dijo el entrenador Vincent Kompany tras el encuentro.

El Bayern Múnich llegó a 51 puntos, distanciándose en el liderato con nueve puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Borussia Dortmund (42), que puede aproximarse a seis unidades el domingo con su duelo ante el colista Heidenheim.