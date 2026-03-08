Sudamericanos en Europa: estupiñán gana el derbi de Milán y Satriano sella triunfo del Getafe

El AC Milan se llevó el "derbi de la Madonnina" al imponerse por la mínima al Inter de Milán (1-0) gracias a un tanto del ecuatoriano Pervis Estupiñán.

El carrilero se estrenó como goleador en la Serie A tras 14 partidos disputados desde su llegada al club.

En España, el delantero uruguayo Martín Satriano facturó por segunda jornada consecutiva en la Liga en la victoria del Getafe ante el Betis (2-0).

- Estupiñán se estrena como goleador en Italia -

El AC Milan se llevó el triunfo por la mínima ante el Inter (1-0) en el derbi de la capital lombarda.

El ecuatoriano Pervis Estupiñán fue la gran figura rossonera al marcar el único tanto del encuentro.

El lateral zurdo, que volvió a partir de una posición más adelantada, sentenció (35') con un zurdazo a la escuadra tras ingresar al área para recibir una pelota larga de Youssouf Fofana.

El futbolista formado en las inferiores de la LDU de Quito se estrenó como goleador en la Serie A después de 15 partidos disputados en el torneo.

"Es el gol más importante de mi carrera. Trabajamos toda la semana y encontré el momento adecuado (para hacerlo)", dijo el ecuatoriano a la televisión italiana tras el encuentro.

Por su parte, el entrenador Massimiliano Allegri reconoció que el carrilero "lo hizo muy bien" después de "habernos preparado para esa situación" durante la previa.

Estupiñán, que ha gozado de pocas oportunidades desde su regreso de una lesión en el tobillo a finales de octubre, fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro por primera ocasión en más de dos meses.

Por el Inter de Milán vieron acción los brasileños Luis Henrique y Carlos Augusto.

Con el triunfo, el Milan hiló siete partidos frente a su eterno rival sin conocer la derrota.

Además, se metió de lleno en la pelea por el Scudetto, al afianzarse en la segunda posición con 60 puntos recortando la distancia a la cima de la tabla a tan sólo siete unidades.

No obstante, Allegri recordó que "siete puntos son mucho" y que "el (líder) Inter sigue siendo favorito" para llevarse el título.

"Debemos estar muy contentos; es una victoria menos para alcanzar nuestro objetivo (de amarrar plaza de Champions). La Juventus está a 10 puntos, el Como y la Roma, a nueve", dijo el preparador italiano.

- Satriano marca por segunda jornada al hilo -

El Getafe conquistó su segunda victoria consecutiva en la Liga al imponerse al Real Betis (2-0) en el Coliseum.

El delantero uruguayo Martín Satriano jugó un papel clave en el triunfo azulón al firmar el tanto de la sentencia.

Satriano puso el 2-0 definitivo en los últimos instantes de la primera parte (45') con una vaselina desde el borde del área.

El atacante, que marcó por segunda jornada al hilo, suma tres dianas en los últimos tres partidos disputados en el campeonato español.

"Fue un momento raro; cuando la tiro para arriba no caía mal la pelota y una vez que entró, mucha felicidad", comentó el atacante tras el encuentro.

Satriano fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

También salieron de inicio los argentinos Luis Vázquez y Zaid Romero, y el uruguayo Mauro Arambarri, mientras el también charrúa Sebastián Boselli ingresó de cambio en la segunda mitad.

Por el cuadro blanquiverde vieron acción los argentinos Valentín Gómez y Ezequiel "Chimy" Ávila, el colombiano Juan Camilo Hernández y el brasileño Antony.

El Getafe logró colocarse en la novena posición de la tabla con 35 unidades, a tan sólo ocho puntos de la zona europea de la tabla.

"Fue una victoria merecida por todo lo que dimos en la cancha. Es la única forma de conseguir estos resultados, trabajando en equipo igual que lo hicimos el lunes contra el Real Madrid (1-0)", dijo Satriano a los medios del club.