Sudamericanos en Europa: Gabriel Jesus brilla en goleada del Arsenal y Boyé sella triunfo del Alavés

Gabriel Jesus y Gabriel Martinelli (Brasil): El Arsenal goleó al Leeds (4-0) en la Premier League, afianzándose en la cima de la tabla.

El delantero brasileño Gabriel Jesus facturó tras ingresar de cambio y llegó a tres tantos en los últimos cuatro partidos.

También lució el volante Gabriel Martinelli al contribuir con una asistencia.

Martinelli saltó a la cancha pasada la hora de juego (61') para refrescar al ataque de los Gunners, haciéndose presente en la puerta local ocho minutos después (69') al servir un pase justo al hueco para que el sueco Viktor Gyökeres pusiera el 3-0 en el marcador con un disparo al centro de la portería.

Ya en la recta final (86'), el delantero Gabriel Jesus cerró la cuenta con un remate a un balón suelto en el área.

El ariete brasileño, que había ingresado con 15 minutos por disputarse (75'), llegó a 30 goles en 111 partidos disputados con la camiseta del Arsenal.

También vieron acción el brasileño Gabriel Magalhaes y el ecuatoriano Piero Hincapié, ambos como titulares.

Con el triunfo, el Arsenal puso fin a una racha de tres partidos sin ganar en la Premier League y llegó a 53 unidades, ampliando su ventaja en el liderato a siete puntos.

Lucas Boyé (Argentina): El delantero albiceleste facturó para sellar el triunfo del Alavés en su visita al Espanyol de Barcelona (2-1) en el partido inaugural de la jornada en la Liga.

Boyé puso el 2-1 definitivo (71') con un remate raso a un servicio de su compañero en ataque Toni Martínez.

Con ello, el atacante sumó su cuarta diana en 15 partidos disputados en el campeonato español.

"Creo que (el triunfo) es un punto de inflexión, sobre todo por obtener el resultado que no estaba llegando, estamos todos muy contentos", dijo el atacante tras el encuentro a la Cadena Ser.

Asimismo, mostró su satisfacción por haber conseguido "dos victorias consecutivas" ya que era "a lo que apuntaba" el cuadro dirigido por el argentino Eduardo Coudet.

Boyé repitió como titular y disputó el partido completo. También salieron de inicio el brasileño Calebe y el uruguayo Carlos Protesoni.

Por el cuadro local vio acción el lateral uruguayo Leandro Cabrera.

El Alavés llegó a 25 unidades y logró mantenerse en la décima posición de la tabla.

Alejandro Marqués (Venezuela): El atacante vinotinto hiló su tercera jornada en la Liga de Portugal viendo puerta en el triunfo del Estoril ante el Santa Clara (4-2).

El atacante puso el 2-0 parcial en la recta final de la primera parte (40') de un cabezazo picado en el cobro de un tiro libre de Pizzi.

El delantero sumó así su cuarta diana en los últimos tres partidos del campeonato luso para llegar a cinco tantos en 15 partidos disputados en todas las competiciones.

Márques fue titular y disputó 89 minutos antes de salir de cambio.

Por el cuadro local salieron de inicio los brasileños Gabriel Batista, Lima, Gustavo Klismahn, Lucas Soares, Brenner y Gabriel Silva, quien puso el 2-2 parcial (65') con su segundo tanto de la temporada.

El Estoril conquistó su tercer triunfo consecutivo para llegar a 29 puntos y ubicarse en la octava posición de la tabla.

Arthur (Brasil): El defensor brasileño se estrenó como goleador en la Bundesliga en el triunfo del Bayer Leverkusen ante el Eintracht Fráncfort (3-1).

Arthur abrió el marcador (26') con un disparo de primera a una esquina de la portería.

Con ello, el brasileño sumó su segunda diana de la temporada luego de contribuir con un tanto al triunfo ante el Sonnenhof Grossaspach (4-2) en el torneo de Copa.

Arthur volvió a la titularidad y disputó los 90 minutos del encuentro. También salió de inicio el argentino Ezequiel Fernández, mientras su compatriota Exequiel Palacios ingresó de cambio en la segunda mitad.

Por el cuadro local vio acción el arquero brasileño Kaua Santos.

El Bayer Leverkusen llegó a 35 unidades, afianzándose en la sexta posición de la tabla.