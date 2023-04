Sudamericanos en Europa: Gabriel Jesus firma un doblete y Julián Álvarez vuelve a lucir en la Premier

El atacante brasileño Gabriel Jesus fue la gran figura en el triunfo ante Leeds United (4-1) con el que el Arsenal logró mantenerse en la cima de la tabla con ocho puntos de ventaja.

El delantero fue titular en Premier League por primera ocasión desde su regreso a las canchas y lo celebró al convertir un doblete.

En Manchester, el ariete argentino Julián Álvarez contribuyó con un tanto a la victoria del Manchester City ante el Liverpool (4-1).

La Araña, que ha logrado marcar al menos un tanto en todas las competiciones, suma ya 13 goles en 35 partidos disputados en lo que va de la campaña.

- Gabriel Jesus luce en triunfo del Arsenal -

El Arsenal hiló su séptima victoria en la Premier League al imponerse por goleada al Leeds United (4-1) en Londres.

El delantero brasileño Gabriel Jesus fue la gran figura del encuentro al convertir un doblete.

El ariete fue titular en el torneo británico por primera ocasión desde su regreso a las canchas tras superar una lesión en la rodilla.

Gabriel Jesus abrió la lata pasada la primera media hora del encuentro (35) con el lanzamiento de un tiro penal tras una falta dentro del área.

Apenas iniciada la segunda mitad (47), los Gunners duplicaron su ventaja por conducto de Ben White luego de que éste recibiera un centro medido del brasileño Gabriel Martinelli y enviara el balón al fondo de la red con un potente disparo.

Gabirel Jesus aumentó la cuenta local a 3-0 con un vistoso remate de primera a un servicio de Leandro Trossard (55).

El brasileño, que llegó así a siete goles en 17 partidos de la Premier League, completó 60 minutos en el terreno de juego antes de salir de cambio.

Gabriel Jesus no marcaba desde octubre pasado, cuando sufrió una lesión que lo alejó de las canchas durante casi cuatro meses.

"Me gustan los retos. Obviamente, con una lesión y cirugía de por medio, no es fácil, pero si Dios me ha puesto este reto es porque puedo volver más fuerte", dijo a los medios británicos tras el encuentro.

Por su parte, el entrenador Mikel Arteta se dijo "muy feliz por Gabriel Jesus después de todo el trabajo que ha hecho (para volver)".

"Hoy recibió su recompensa", afirmó el timonel español.

Gabriel Martinelli, en tanto, registró su tercera asistencia en la campaña y se mantuvo los 90 minutos en el terreno de juego.

Con el triunfo, Arsenal llegó a 72 unidades para mantenerse como líder de la competición con ocho puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, Manchester City (64).

- Julián Álvarez marca en victoria del City -

El delantero argentino Julián Álvarez fue titular y contribuyó con un tanto al triunfo del Manchester City ante el Liverpool (4-1).

La Araña, además, se convirtió en el primer jugador en la historia del fútbol inglés que en su primera temporada logra marcar contra al menos un equipo del 'Big Six' en todas las competiciones locales (Premier League, Copa FA y Copa de la Liga).

Diez minutos después de que Liverpool se adelantara por conducto de Mohamed Salah (17), el argentino de 23 años puso el 1-1 parcial con un disparo a quemarropa.

El atacante llegó así a 13 goles en 35 partidos disputados en lo que va de la campaña, seis de ellos en la Premier League.

Álvarez, que disputó el partido completo, participó también en las jugadas para el segundo y el tercer tanto local.

"Por algo es campeón del Mundo con Argentina y (juega) al lado de (Lionel) Messi. Es un jugador excepcional. Hoy estuvo muy inteligente. No sólo el gol; también la asistencia en el segundo. El club hizo un fichaje excepcional y a muy buen precio", afirmó el entrenador celeste Josep Guardiola.

Manchester City llegó a 64 unidades y se mantiene en la segunda posición de la tabla.

Pnv/pm

AFP