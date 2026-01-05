Sudamericanos en Europa: Gabriel Magalhaes marca en triunfo del Arsenal y Arias se estrena en Europa

El central brasileño Gabriel Magalhaes fue el gran protagonista en la victoria del Arsenal ante el Bournemouth (3-2) este sábado.

El zaguero convirtió su primer tanto del año y llegó a 20 dianas con la camiseta del Arsenal.

También en la Premier League, el extremo colombiano Jhon Arias se estrenó como goleador en Europa para que el Wolverhampton cosechara su primer triunfo de la temporada en liga ante el West Ham (3-0).

- Gabriel, 20 goles en Premier -

El Arsenal arrancó el año con una victoria fuera de casa ante el Bournemouth (3-2), afianzándose en la cima de la tabla.

El defensor central brasileño Gabriel Magalhaes fue uno de los protagonistas del encuentro al facturar por segunda jornada consecutiva, resarciéndose de un error defensivo que permitió al cuadro local tomar la delantera.

El atacante brasileño Evanilson abrió el marcador (10') aprovechando un regalo de su compatriota para enviar el balón al fondo de la red de un potente remate desde el borde del área.

Gabriel se encargó de poner las tablas (16') tras aprovechar un rebote en el área.

El zaguero, recientemente recuperado de una lesión, llegó a 20 goles en 173 partidos disputados en el campeonato inglés.

"Creo que lo que Gabriel Magalhaes ha hecho después de cometer un gran error, la manera en que reaccionó y jugó después, la manera en la que transmitió energía, fue notable", destacó el entrenador de los Gunners, Mikel Arteta, tras el encuentro.

Magalhaes repitió como titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

También salieron de inicio el brasileño Gabriel Martinelli y el ecuatoriano Piero Hincapié. En tanto, el atacante brasileño Gabriel Jesus ingresó de cambio en la segunda parte (66').

Por el cuadro local vieron acción el argentino Marcos Senesi y el brasileño Evanilson.

El Arsenal extendió su racha a cinco triunfos consecutivos en la Premier League para llegar a 48 unidades y ampliar su ventaja a seis puntos sobre el segundo clasificado, Aston Villa (42).

- Jhon Arias encamina el triunfo de los Wolves -

El Wolverhampton conquistó su primera victoria de la temporada imponiéndose por goleada al West Ham United (3-0).

El volante colombiano Jhon Arias jugó un papel clave al convertir el tanto que encaminó el triunfo local.

Arias aprovechó un despiste defensivo de los 'Hammers' para abrir el marcador (4') de un remate prácticamente a puerta vacía.

Con ello, el futbolista cafetero se estrenó como goleador en la Premier League tras 19 partidos disputados desde su llegada al club.

Además, se convirtió en el primer colombiano en marcar con la camiseta de los Wolves.

"Sus últimas dos actuaciones en ese papel como 'ocho' con más profundidad fueron muy buenas. Lo hace realmente bien y tiene calma cuando consigue la posesión", dijo el entrenador Rob Edwards acerca del papel desempeñado por el colombiano.

Arias fue titular y se mantuvo los 90 minutos en el terreno de juego. También vieron acción los brasileños Joao Gomes y André, el colombiano Yerson Mosquera y el uruguayo Santiago Bueno.

Aunque continúa en el sótano de la tabla con seis puntos, el Wolverhampton recortó la distancia a la salvación a 12 unidades.

"La victoria fue para los hinchas, que han pasado una etapa dura", dijo Edwards, tras reconocer que se sintió "aliviado" tras asegurar los tres puntos.