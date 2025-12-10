Sudamericanos en Europa: Gabriel Martinelli extiende racha y Richard Ríos se estrena en Champions

El Arsenal está virtualmente en octavos de final tras vencer en Brujas (3-0). El volante brasileño Gabriel Martinelli facturó para poner el cerrojo y con ello, hiló su quinto partido viendo puerta en la Champions League.

En Lisboa, el centrocampista colombiano Richard Ríos fue la gran figura en la victoria del Benfica ante el Nápoles (2-0) al marcar un tanto y dar una asistencia.

Gabriel Martinelli hace historia con el Arsenal

El Arsenal extendió su paso perfecto por la Champions League a seis victorias en seis partidos luego de imponerse a domicilio al Brujas (3-0).

El volante brasileño Gabriel Martinelli se mantiene como el gran protagonista de los Gunners en el torneo al sumar su quinto partido consecutivo viendo puerta.

El futbolista de 24 años se convirtió en el primer jugador del Arsenal en lograrlo.

Martinelli puso el 3-0 definitivo en el marcador (56') de un potente derechazo a la escuadra desde el borde del área grande tras abrirse espacio dejando anulada a la marca.

El brasileño fue titular y disputó los 90 minutos por primera vez desde su regreso a las canchas tras superar una lesión a mediados de noviembre.

También salió de inicio el defensor ecuatoriano Piero Hincapié.

En tanto, el atacante brasileño Gabriel Jesus ingresó de cambio en la segunda mitad (62') para disputar su primer partido en casi un año después de recuperarse de una cirugía por una rotura en el ligamento cruzado de la rodilla izquierda.

Gabriel Jesus disputó su último partido el 7 de enero de 2025, en la derrota ante el Newcastle (2-0) en la semifinal de la Copa de la Liga de Inglaterra.

Por el cuadro local vio acción el defensor ecuatoriano Joel Ordóñez.

Richard Ríos mantiene con vida al Benfica

El centrocampista colombiano Richard Ríos fue el gran protagonista en el triunfo del Benfica ante el Nápoles (2-0) al firmar un tanto y una asistencia.

Ríos se estrenó como goleador en la Champions League después de seis partidos disputados.

El centrocampista abrió el marcador (20') con un remate a quemarropa después de que Franjo Ivanovic le dejara la pelota prácticamente en la línea de gol de un cabezazo.

El tanto de la sentencia llegó tras el descanso (49') por conducto de Leandro Barreiro, que de un potente disparo a un servicio del colombiano dejó anulada al arquero rival.

"Llegamos al partido sabiendo que necesitábamos los tres puntos. Nos mentalizamos desde el entrenamiento y desde el primer minuto fuimos por la victoria", dijo el colombiano a los medios de la UEFA tras ser designado el Jugador del Partido.

"Es mucho más fácil cuando el equipo llega con una mentalidad fuerte, una mentalidad ganadora. Nos quedan dos finales y debemos afrontarlas de la misma manera", destacó.

El centrocampista, fijo en el esquema de José Mourinho, disputó los 90 minutos del encuentro.

También salieron de inicio los argentinos Nicolás Otamendi y Enzo Barrechena.

Por el Nápoles vieron acción los brasileños Navid Neres y Juan Jesus y el uruguayo Mathías Olivera.

Benfica hiló su segundo triunfo en el torneo, y el primero en casa, y se mantiene con esperanzas de meterse a la zona de clasificación a la repesca de octavos de final, al colocarse a tan sólo un punto del Copenhague (7), que ocupa el puesto 24 de la tabla.

