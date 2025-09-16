Sudamericanos en Europa: Gabriel Martinelli lidera el triunfo del Arsenal e Yan Couto se estrena en Champions

El volante brasileño Gabriel Martinelli fue clave para que el Arsenal se llevara un triunfo de la casa del Athletic de Bilbao (2-0) al contribuir con un tanto y una asistencia.

En Italia, el Borussia Dortmund logró sacarle el empate a la Juventus de Turín (4-4).

El carrilero brasileño Yan Couto marcó para los alemanes, estrenándose como goleador en la máxima competición europea.

Martinelli marca y asiste ante el Athletic

El Arsenal arrancó la temporada 2025-26 de la Champions League con un triunfo a domicilio ante el Athletic de Bilbao (2-0).

El volante brasileño Gabriel Martinelli fue la gran figura del encuentro al convertir un tanto y dar una asistencia tras ingresar de cambio (71).

Martinelli abrió el marcador (72) de un potente disparo a un centro del belga Leandro Trossard desde el corazón del área después de abrirse espacio entre la zaga rival.

Ya en la recta final (87), el brasileño devolvió el favor con un servicio al área para que Trossard marcara el tanto de la sentencia.

El brasileño, que se estrenó como goleador en la presente temporada, llegó a 20 partidos disputados en el torneo continental con un saldo de cinco dianas y cuatro pases a gol.

"Estoy realmente feliz con el resultado, el gol y la asistencia. Es muy difícil ganar aquí (en Bilbao) pero el equipo lo hizo muy bien", dijo a los medios de la UEFA.

"Fue un gran pase de Leo (Trossard)", destacó acerca del tanto con el que dio la ventaja al cuadro londinense.

El futbolista fue elegido como el Jugador del Partido por la UEFA tras "haber tenido un impacto excepcional en el partido, mostrando gran control bajo presión".

Por su parte, el entrenador Mikel Arteta afirmó que Martinelli "se merecía completamente" el premio.

"Adoro a Gabi; su actitud, su compromiso, su positividad, todo lo que está dispuesto a hacer por el equipo. Valoramos todas las cualidades que tiene y trae al equipo", dijo el preparador español.

El brasileño, que había sido objeto de críticas en Londres en el arranque de la campaña, fue arropado por sus compañeros durante la celebración del gol.

Al respecto, Arteta dijo que sus hombres saben "reconocer a alguien que trabaja duro todos los días de la forma que Gabi lo hace. Creo que (el apoyo) fue muy importante para él".

"Espero que sea un momento que le dé confianza, porque ha hecho un juego increíble", subrayó.

También vio acción el defensor central Gabriel Magalhaes, quien fue titular y disputó el partido completo.

Yan Couto convierte su primer tanto en la UCL

Borussia Dortmund saldó su visita a la casa de la Juventus de Turín con un empate (4-4).

El carrilero brasileño Yan Couto fue una de las figuras más destacadas del encuentro al contribuir con un tanto a la cuenta del cuadro alemán.

Couto puso el 3-2 parcial (74) con un vistoso remate desde fuera del área que se coló por una esquina de la portería.

Con el tanto, Couto se estrenó como goleador en la máxima competición europea.

También fue su primer tanto con la camiseta del Borussia Dortmund después de 40 partidos disputados desde su llegada al club en 2024.

El ex del Girona repitió como titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

Por el conjunto italiano vio acción el defensor brasileño Bremer, quien salió de inicio y portó el gafete de capitán.

