Sudamericanos en Europa: Giménez salva al Atlético y Martinelli vuelve con gol

El defensor uruguayo José María Giménez marcó un golazo sobre la hora para que el Atlético de Madrid se llevara un triunfo vital en sus aspiraciones europeas ante el Inter de Milán (2-1).

También brilló el atacante argentino Julián Álvarez, quien abrió el marcador con su tercer tanto en la campaña europea.

En Londres, el Arsenal logró mantener su paso perfecto por la Champions League al vencer al Bayern Múnich (3-1).

El volante brasileño Gabriel Martinelli volvió a la acción tras recuperarse de una lesión y lo celebró marcando el tanto que selló el triunfo local.

Giménez marca un golazo

El Atlético de Madrid logró mantener vivas sus esperanzas de conseguir el pase directo a los octavos de final gracias a un golazo en el último suspiro del defensor uruguayo José María Giménez.

El cuadro rojiblanco se impuso al Inter de Milán (2-1) en el Metropolitano, colocándose a solo un punto del octavo clasificado, Chelsea (10).

El Atlético se puso por delante (9’) por conducto del atacante argentino Julián Álvarez, que aprovechó un error defensivo del rival para fusilar a Yann Sommer.

En una jugada a la contra, el también argentino Giuliano Simeone puso un servicio letal desde el costado, pero el brasileño Carlos Augusto intervino cortando el balón antes de que encontrara rematador y, para su mala fortuna, dejó la pelota muerta frente a la Araña, que de un zurdazo la mandó al fondo de la red.

Con ello, el argentino llegó a tres goles en cuatro partidos disputados en la Champions League en lo que va de la temporada.

Ya en tiempo de compensación (90+3’), cuando el Inter parecía marcharse con un punto en la bolsa después de que el polaco Piotr Zielinski pusiera las tablas (54’), apareció el defensor uruguayo José María Giménez, elevándose por encima de la defensa italiana para sentenciar de un potente cabezazo desde la frontal a un centro medido del francés Antoine Griezmann en el cobro de un tiro de esquina.

“Giménez tiene un timing muy bueno. Necesitábamos un gol de este estilo porque siempre que hace un gol un central se ve lindo. Este gol nos da fe para seguir trabajando y confiando, para creer en lo que tenemos, que es muy bueno”, dijo el entrenador Diego Simeone tras el encuentro.

Giménez repitió como titular y disputó los 90 minutos del encuentro. También salieron de inicio los argentinos Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Juan Musso, quien se estrenó en Champions League con la camiseta rojiblanca, mientras que Nicolás González ingresó de cambio en la segunda mitad.

Por el cuadro visitante vieron acción los brasileños Carlos Augusto y Luis Henrique, y el argentino Lautaro Martínez.

Martinelli brilla en Londres

El Arsenal se afianzó como líder en solitario tras imponerse al Bayern Múnich (3-1) en casa.

El volante brasileño Gabriel Martinelli fue una de las figuras destacadas del encuentro al contribuir con un tanto después de ingresar de cambio (68’).

Martinelli, que volvió a ver acción después de un mes fuera por lesión, puso el 3-1 definitivo en el marcador (77’) aprovechando un grave error del arquero Manuel Neuer, que salió hasta el círculo central y acabó en el suelo después de que el brasileño lo dejara atrás de un simple movimiento para rematar a puerta vacía.

Martinelli llegó así a cuatro goles en cuatro partidos disputados en la presente edición de la Champions League, manteniéndose como el máximo realizador de los Gunners en la competición.

El Arsenal es el único equipo que ha logrado mantener un paso perfecto en el torneo con cinco victorias en cinco partidos.

