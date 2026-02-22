Sudamericanos en Europa: Giuliano Simeone marca en triunfo del Atlético y Federico Viñas firma un doblete

Giuliano Simeone (Argentina): El Atlético de Madrid puso fin a una racha de tres partidos en la Liga sin ganar al imponerse al Espanyol (4-2) en el Metropolitano.

El volante argentino Giuliano Simeone volvió al once inicial tras quedarse en la banca en la derrota frente al Rayo Vallecano (3-0) y contribuyó con un tanto.

El argentino puso el 2-1 parcial en el marcador (49') de un disparo raso a un centro al área de Álex Baena.

Giuliano Simeone, que no marcaba en el campeonato español desde octubre, suma tres dianas en lo que va de la campaña.

El extremo diestro disputó 84 minutos antes de ser reemplazado. También vieron acción los argentinos Thiago Almada, Julián Álvarez y Nahuel Molina, todos como suplentes.

Por el Espanyol vio acción el uruguayo Leandro Cabrera, quien portó el gafete de capitán.

El Atlético de Madrid logró mantenerse en la zona de Champions League, cuarto con 48 puntos, a 12 del líder Real Madrid.

Federico Viñas (Uruguay): El atacante fue clave para que el Oviedo rescatara un punto del empate ante la Real Sociedad (3-3) al convertir un doblete.

Viñas abrió el marcador (50') de un cabezazo a un centro del francés Haissem Hassan.

La Real Sociedad apenas tuvo tiempo para reacomodarse antes de que el ariete charrúa duplicara la ventaja del cuadro visitante (52') con un derechazo a un rebote en el área.

El atacante llegó a cinco dianas y una asistencia en 20 partidos disputados con la camiseta del cuadro asturiano.

Viñas fue titular y disputó 84 minutos antes de salir de cambio.

También vieron acción los uruguayos Nicolás Fonseca y Thiago Borbas, y el argentino Thiago Fernández.

Por el cuadro local gozó de minutos el venezolano Jon Aramburu.

Aunque permanece en el sótano de la tabla, el Oviedo llegó a 17 unidades y recortó la distancia a la permanencia a ocho puntos.

Luis Javier Suárez (Colombia): El atacante cafetero sumó su quinta diana en los últimos cuatro partidos de la Liga de Portugal en el triunfo del Sporting de Lisboa ante el Moreirense (3-0).

El samario puso el 3-0 definitivo en el marcador (75') tras hacerse con un balón suelto en el área y mandar el esférico al fondo de la red de un derechazo.

El delantero llegó a 20 goles y cuatro asistencias en la presente temporada de la Liga de Portugal, igualando al griego Vangelis Pavlidis en la cima de la tabla de goleo.

Suárez fue titular y disputó 78 minutos antes de salir de cambio.

También jugaron de inicio el brasileño Luis Guilherme y el uruguayo Maximiliano Araújo.

Por el cuadro local vieron acción los brasileños Maracas, Alanzinho, Yan Maranhao y Landerson.

Con el triunfo, el cuadro lisboeta llegó a 58 unidades y logró colocarse a un punto del líder, Oporto (59).

Alfonzo Trezza y Dylan Nandín (Uruguay): El Arouca se impuso al Nacional de Madeira (3-0) en la Liga de Portugal y logró alejarse a ocho puntos del descenso.

Los futbolistas uruguayos contribuyeron con un tanto cada uno.

Trezza abrió el marcador (47') con un vistoso disparo justo a la escuadra.

Nandín, que ingresó de cambio pasada la hora de juego (65'), puso el 3-0 definitivo en el electrónico (72') de un remate a un servicio raso de Pablo Gonzalbes, en una jugada que había iniciado en los pies del ex del Racing Club de Montevideo.

Nandín, que se estrenó como goleador en la presente temporada, suma cuatro dianas y una asistencia en 31 partidos disputados con la camiseta del Arouca.

Trezza, por su parte, fue titular y disputó 89 minutos antes de marcharse con un saldo de ocho dianas en la presente temporada del campeonato portugués.