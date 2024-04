Sudamericanos en Europa: Guimaraes celebra 'centenario' y Paquetá encamina triunfo del West Ham

El centrocampista brasileño Bruno Guimaraes llegó a cien partidos disputados con la camiseta del Newcastle y lo celebró marcando el gol del triunfo ante el Fulham (1-0) en la Premier League.

El volante de 26 años suma cuatro goles y siete asistencias en lo que va de la temporada del campeonato británico.

También en Inglaterra, el West Ham se impuso al Wolverhampton (2-1) como visitante para poner fin a una racha de cuatro partidos sin ganar en el torneo doméstico.

El volante brasileño Lucas Paquetá se encargó de encaminar el triunfo de los 'Hammers' con un penal.

- Bruno Guimaraes marca un gol de tres puntos -

El Newcastle hiló su tercer partido en la Premier League sin conocer la derrota al imponerse por la mínima al Fulham (1-0).

El centrocampista brasileño Bruno Guimaraes fue la gran figura del partido al convertir el tanto de las 'Urracas'.

Además, el jugador de 26 años llegó a cien partidos disputados con la camiseta del Newcastle desde su llegada al club en febrero de 2022.

Guimaraes esperó hasta la recta final del encuentro (81) para sellar el triunfo del cuadro visitante después de aprovechar un rebote fuera del área y de un potente disparo de primera, mandar el esférico al fondo de la red por una esquina de la portería.

El brasileño llegó a cuatro goles y siete asistencias en lo que va de la campaña.

"Es un gran día para mí, a veces parece que no he jugado (con el Newcastle) durante tanto tiempo. Creo que el club ha disputado 107 partidos desde que llegué. Me he perdido sólo siete", dijo el centrocampista a los medios del club.

Guimaraes suma 14 goles y 13 asistencias en los cien partidos que ha disputado desde que desembarcó en la Premier League en febrero de 2022.

Fijo en el esquema de Eddie Howe, fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

Por parte del cuadro local vieron acción los brasileños Willian, Rodrigo Muniz y Andreas Pereira, todos como titulares.

Con el triunfo, Newcastle llegó a 47 unidades, ubicándose en la octava posición de la tabla.

- Lucas Paquetá brilla en la Premier League -

El West Ham conquistó un importante triunfo en su visita al Wolverhampton (2-1) en la Premier League, poniendo fin a una racha de cuatro partidos sin ganar.

El cuadro londinense tuvo que darle la vuelta al marcador para asegurar los tres puntos luego de que el cuadro local se adelantara en la primera mitad.

El volante brasileño Lucas Paquetá encarriló la remontada al poner el empate 1-1 en el marcador (72) con el cobro de un tiro penal.

Paquetá llegó así a cuatro goles y seis asistencias en los 25 partidos que ha disputado en la Premier League en lo que va de la campaña.

"Los muchachos mostraron un gran apetito por darle la vuelta a la situación", dijo el entrenador David Moyes en rueda de prensa tras el encuentro.

"Intentamos encontrar el camino (tras encajar), pero no logramos sacar nada hasta la segunda parte y tengo que felicitar a los jugadores", apuntó el preparador escocés.

El brasileño, que repitió como titular, se mantuvo los 90 minutos en el terreno de juego.

Por parte del Fulham vieron acción los brasileños Joao Gomes y Matheus Cunha y el uruguayo Santiago Bueno.

La victoria permitió al West Ham colocarse en la séptima posición con 48 unidades.

