Sudamericanos en Europa: Hincapié se estrena con el Arsenal y Julián Álvarez llega a 20 dianas en Champions

El defensor ecuatoriano Piero Hincapié convirtió este miércoles su primer tanto con la camiseta del Arsenal en el empate ante el Wolverhampton (2-2) en la Premier League.

También brilló el brasileño Gabriel Magalhaes al registrar su tercera asistencia en la campaña.

En Bélgica, el Atlético de Madrid saldó su visita al Brujas por la ida de los dieciseisavos de final de la Champions League con un empate (3-3).

El atacante argentino Julián Álvarez contribuyó con un tanto para llegar a 20 dianas en 35 partidos disputados en el torneo continental.

- Hincapié marca su primer gol en Inglaterra -

El defensor ecuatoriano Piero Hincapié se estrenó como goleador con la camiseta del Arsenal en el empate ante el Wolverhampton (2-2) en partido adelantado de la Premier League.

El futbolista "tricolor" puso el 2-0 parcial en el marcador (56') en una vistosa acción: arrancó por la banda para colarse en el área, controló con precisión un servicio del central brasileño Gabriel Magalhaes y fusiló a José Sá con un potente remate cruzado.

Hincapié, que ante las numerosas bajas en las filas de los Gunners partió como lateral zurdo, disputó el partido completo.

Gabriel Magalhaes, fijo en el esquema de Mikel Arteta, sumó su tercera asistencia en la campaña.

También salió de inicio el volante brasileño Gabriel Martinelli, mientras su compatriota Gabriel Jesus ingresó de cambio en la segunda mitad.

Por el cuadro local vieron acción el colombiano Yerson Mosquera, el brasileño André y el uruguayo Santiago Bueno.

Si bien la igualada ante el colista dejó un sabor amargo en las filas de los Gunners, el cuadro londinense se mantiene en la cima de la tabla con 58 unidades, cinco más que el segundo clasificado, Manchester City (53).

- Julián Álvarez factura en empate del Atlético -

El atacante argentino Julián Álvarez llegó a 20 dianas en la Champions League en el empate entre el Club Brujas y el Atlético de Madrid (3-3) por la ida de los dieciseisavos de final.

La Araña abrió el marcador (8') con el cobro de un tiro penal después de que el árbitro decretara el máximo castigo por una mano en el área.

El ariete albiceleste, que sumó así su quinta diana en la presente edición del torneo, se convirtió en el jugador argentino que menos tiempo ha tardado en alcanzar las dos decenas en el torneo continental (35 partidos).

El ex de River Plate ha marcado 13 goles y ha dado seis asistencias en 35 partidos disputados en todas las competiciones en lo que va de la temporada.

Julián Álvarez fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro. También salieron de inicio los argentinos Nahuel Molina y Giuliano Simeone.

Por el cuadro local vio acción el defensor ecuatoriano Joel Ordóñez, quien en un desafortunado intento de despejar, acabó marcando el tercer tanto rojiblanco en propia puerta (79').

La igualada dejó "una sensación amarga" al Atlético de Madrid, según reconoció el defensor argentino Nahuel Molina.

"Se vienen dando partidos que no encontramos los resultados que queríamos. El equipo trabaja y se entrega y creo que al final acabaremos lográndolos", agregó el lateral albiceleste.