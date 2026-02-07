Sudamericanos en Europa: Igor Thiago mantiene ritmo goleador y Castellanos marca en triunfo del West Ham

El delantero brasileño Igor Thiago facturó este sábado en el triunfo del Brentford ante el Newcastle (3-2) y llegó a 17 goles en la Premier League.

El atacante se metió de lleno en la carrera por el campeonato de goleo al colocarse a tres tantos del líder, el noruego del Manchester City Erling Haaland (20).

También en Inglaterra, el delantero argentino Valentín Taty Castellanos se estrenó como goleador en el campeonato británico en el triunfo del West Ham United ante el Burnley (2-0).

Igor Thiago pelea por campeonato de goleo

El delantero brasileño Igor Thiago contribuyó con un tanto a la victoria del Brentford ante el Newcastle (3-2).

Con ello, el atacante llegó a 17 goles en la presente temporada de la Premier League, metiéndose de lleno en la pelea por el campeonato de goleo.

Newcastle se adelantó con un remate de Sven Botman a un centro del centrocampista brasileño Bruno Guimaraes en el cobro de un saque de esquina (24').

Luego de que las Abejas lograran nivelar, Igor Thiago se encargó de que su equipo se fuera al descanso con la ventaja por 2-1 en el marcador con el cobro de un tiro penal (45').

Guimaraes respondió con poco más de 10 minutos por jugarse (79') con otro lanzamiento de tiro penal.

Poco después (86') apareció Dango Ouattara para poner el 3-2 definitivo.

Thiago, que disputó los 90 minutos del encuentro, suma 18 dianas y una asistencia en 26 partidos disputados en todas las competiciones, manteniéndose como el máximo goleador del equipo dirigido por Keith Andrews.

Además, se colocó a tan sólo tres tantos del líder de goleo del torneo británico, Erling Haaland (20).

Por parte del Newcastle, Bruno Guimaraes disputó el partido completo y se marchó con un saldo de nueve goles y cinco asistencias en 22 partidos de la Premier League.

El Brentford hiló su segunda victoria en el torneo inglés, colocándose en la séptima posición de la tabla con 39 puntos.

Castellanos se estrena en la Premier League

El West Ham dio un paso importante hacia la permanencia al conquistar su sexta victoria en la temporada tras imponerse al Burnley a domicilio (2-0).

El delantero argentino Valentín Taty Castellanos contribuyó con un tanto, estrenándose como goleador en la Premier League. Castellanos puso el 2-0 definitivo en el marcador (26') de un vistoso cabezazo a un centro medido de El Hadji Malick Diouf que se coló pegado a un poste.

El atacante sumó su segundo tanto en seis partidos disputados con la camiseta de los Hammers después de estrenarse en la victoria ante el Queens Park Rangers (2-0) en la Copa FA.

Taty Castellanos fue titular y disputó 79 minutos antes de ser reemplazado por el atacante brasileño Pablo.

Por el cuadro local vio acción el defensor brasileño Lucas Pires, quien disputó el partido completo.

El West Ham United llegó a 23 unidades, recortando la distancia a la permanencia a tan sólo tres puntos.

El delantero argentino agradeció a la afición que viajó a Burnley "por el apoyo" a través de las redes sociales del club.