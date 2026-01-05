Sudamericanos en Europa: Igor Thiago marca un hat-trick y Lautaro Martínez se afianza en la cima

El delantero brasileño Igor Thiago firmó este domingo su primer triplete en la Premier League en el triunfo del Brentford ante el Everton (4-2).

El futbolista formado en las filas del Cruzeiro llegó a 14 dianas en lo que va de la campaña y ya es el segundo máximo goleador del campeonato inglés tras Erling Haaland (19).

En Italia, el delantero argentino Lautaro Martínez llegó a diez goles en la presente temporada de la Serie A en el triunfo del Inter de Milán ante el Bologna (3-1).

Con ello, amplió su ventaja como líder de goleo a dos tantos con respecto al segundo clasificado, Christian Pulisic (8).

"El Toro" sumó su séptima temporada consecutiva en el campeonato italiano registrando diez o más tantos.

- Igor Thiago lidera triunfo del Brentford -

El delantero brasileño Igor Thiago fue la gran figura en el triunfo del Brentford ante el Everton (4-2) al firmar su primer 'hat-trick' en la Premier League.

Thiago abrió el marcador (11') con un disparo a un servicio largo de Vitaly Janelt que se coló por una esquina de la puerta defendida por Jordan Pickford.

Tras el descanso (51'), el ariete brasileño aumentó la ventaja visitante a 3-0 con un disparo a quemarropa tras recibir un pase medido de Kevin Schade.

El brasileño firmó su tercer tanto de la tarde para poner el 4-1 en el marcador (88') luego de colarse en el área con el balón controlado y dejar sembrado al arquero británico en un mano a mano.

"Estoy muy contento con nuestra actuación. También con sacar tres puntos de aquí, en un partido muy duro. Hemos entrenado muchísimo para hacer esto y hoy he tenido éxito. Estoy muy contento por tener esta oportunidad"; contó a los medios del club tras el encuentro.

El brasileño de 24 años llegó así a 14 tantos y una asistencia en 20 partidos disputados en el campeonato inglés. Sólo el noruego Erling Haaland ha visto puerta más veces que él (19).

El brasileño fue titular y fue ovacionado al salir de cambio en tiempo de reposición (92).

"Significa muchísimo para mí que (la hinchada) cante mi nombre", comentó.

El Brentford hiló cinco partidos en la Premier League sin conocer la derrota y logró colocarse en la séptima posición de la tabla con 30 unidades.

- Lautaro Martínez extiende racha goleadora -

El Inter de Milán logró afianzarse en la cima de la tabla en la Serie A tras imponerse al Bologna (3-1) en el primer partido del año.

El delantero argentino Lautaro Martínez fue la figura más destacada del encuentro luego de convertir un tanto para llegar a diez goles en lo que va de la temporada.

El ariete albiceleste puso el 2-0 en el marcador (48') de un potente cabezazo a un centro de Hakan Calhanoglu en el cobro de un tiro de esquina.

Con ello, Lautaro Martínez hiló su quinta jornada en el campeonato italiano viendo puerta. Además, logró sumar su séptima temporada consecutiva marcando al menos diez goles en el torneo.

El capitán nerazzurro fue titular y disputó 75 minutos antes de salir de cambio. También fue titular el brasileño Luis Henrique, mientras su compatriota Carlos Augusto quien ingresó de cambio en la segunda mitad.

Por el cuadro visitante salieron de inicio el colombiano Jhon Lucumi y el argentino Santiago Castro, quien se encargó de descontar en la recta final (83').

El Inter de Milán sumó su quinta victoria consecutiva y llegó a 39 unidades, una más que el segundo clasificado, AC Milan (38).