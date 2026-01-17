Sudamericanos en Europa: Joao Pedro encamina triunfo del Chelsea y Murilo brilla en Portugal

Joao Pedro (Brasil) y Enzo Fernández (Argentina): el Chelsea puso fin a una racha de cinco partidos en la Premier League sin conocer la victoria tras imponerse al Brentford (2-0) en Londres

El atacante brasileño Joao Pedro fue clave para el triunfo local al contribuir con un tanto.

El delantero abrió el marcador (26’) con un remate a un pase medido del argentino Enzo Fernández que se coló rozando el travesaño, fuera del alcance del arquero rival.

El brasileño, que sumaba tres partidos del campeonato inglés sin ver puerta, llegó a ocho dianas y cuatro asistencias en 28 partidos disputados hasta el momento.

Por su parte, el centrocampista argentino registró su cuarta asistencia de la temporada.

Ambos fueron titulares y fueron sustituidos en la segunda mitad. También salieron de inicio el argentino Alejandro Garnacho y el ecuatoriano Moisés Caicedo.

En tanto, el volante brasileño Andrey Santos ingresó de cambio en la segunda mitad.

Por el cuadro visitante vio acción el delantero brasileño Igor Thiago, quien disputó el partido completo.

Tras el encuentro, el entrenador Liam Rosenior elogió la actuación de sus futbolistas, particularmente, en las jugadas de gol.

“Lo que quien más me ha gustado, y que se resume en los dos goles, es la disposición de los jugadores a luchar, pelear, bloquear tiros...”, señaló tras dirigir su primer encuentro en la Premier League al frente del equipo.

El Chelsea llegó a 34 unidades, colocándose en la sexta posición de la tabla.

Murilo de Souza (Brasil): el Gil Vicente logró afianzarse en los puestos europeos de la tabla en la Liga de Portugal tras imponerse al Nacional de Madeira (2-1)

El volante brasileño Murilo de Souza convirtió su tercer tanto en los últimos cuatro partidos del campeonato luso y llegó a 15 dianas en 101 partidos disputados con la camiseta del Gil Vicente.

Murilo abrió el marcador (19’) con un remate raso desde la media luna en una jugada a balón parado.

Murilo, que se mantiene fijo en el esquema de César Peixoto, disputó los 90 minutos del encuentro. Por su parte, el centrocampista uruguayo Martín Fernández ingresó de cambio en la segunda mitad (76’).

Por el Nacional de Madeira salieron de inicio el venezolano Jesús Ramírez y los brasileños Kaique Pereira, Leo Santos, Matheus Días, Liziero, Daniel Junior, Paulinho Boia y Ze Vitor, quien se encargó de poner el empate parcial.

El Gil Vicente sumó su sexto partido en el campeonato luso sin conocer la derrota luego de cinco empates y una victoria, colocándose en la cuarta posición de la tabla con 31 puntos.

Sandro Lima (Brasil): el Alverca consiguió una importante victoria ante el Moreirense (2-1) en la Liga de Portugal

El delantero brasileño Sandro Lima puso fin a una sequía de cinco partidos en el torneo portugués sin ver puerta con su tercera diana en la temporada.

Lima puso el 2-1 definitivo en el marcador (69’) luego de combinarse con el marroquí Nabil Touaizi.

El atacante fue titular y disputó 74 minutos antes de salir de cambio.

También salieron de inicio sus compatriotas Lincoln, Figueiredo, Amorim y Naves, mientras Kauan ingresó de cambio en la segunda mitad.

El Alverca hiló su segundo triunfo en el campeonato luso para llegar a 23 unidades, colocándose provisionalmente en la novena posición de la tabla y ampliando su ventaja con respecto al descenso a nueve puntos.