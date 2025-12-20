Sudamericanos en Europa: Joao Pedro marca en la Premier y Talisca pone al Fenerbahçe en la cima

El delantero brasileño Joao Pedro facturó para que el Chelsea asegurara un punto del empate ante el Newcastle (2-2) tras remontar una desventaja de 2-0.

El atacante puso fin a una racha de cinco partidos en la Premier League sin ver puerta y llegó a cinco dianas y tres asistencias en la competición británica.

En Turquía, el volante brasileño Talisca fue la gran figura en el triunfo del Fenerbahçe ante el Eyupspor (3-0) al marcar por segunda jornada consecutiva y dar una asistencia.

Por su parte, el atacante colombiano Jhon Durán certificó la victoria con un vistoso tanto.

El triunfo permitió que los "Canarios Amarillos" se colocaran temporalmente en la cima de la tabla.

PROXIMO.- Joao Pedro rescata al Chelsea

El Chelsea remontó para rescatar un punto del empate ante el Newcastle (2-2) en su visita al St. James' Park.

El delantero brasileño Joao Pedro tuvo una destacada actuación al liderar al ataque londinense y sentenciar con una vistosa definición.

Joao Pedro puso el 2-2 definitivo en el marcador (66') después de que el arquero Robert Sánchez realizara un envío desde su área; Joao Pedro se acomodó el esférico de un cabezazo y tras deshacerse de la marca, ingresó al área para batir a Aaron Ramsdale con un derechazo a ras de césped.

"Le dije a Robert que me pusiera el pase largo porque estaba colocado para un mano a mano y sabía que si podía controlar la pelota, podía plantarme frente a la portería. Pude hacerlo y después el mano a mano con el arquero y marqué", explicó a los medios del club tras el encuentro.

El delantero, que disputó el partido completo, llegó a cinco dianas y tres asistencias en 17 partidos de la Premier League disputados hasta el momento.

También salieron de inicio el argentino Alejandro Garnacho y el ecuatoriano Moisés Caicedo, mientras el brasileño Andrey Santos y el argentino Enzo Fernández ingresaron de cambio en la segunda mitad.

Por el cuadro local vio acción el brasileño Bruno Guimaraes.

Con la igualada, el Chelsea llegó a 29 puntos y logró mantenerse en la cuarta posición de la tabla.

"Creo que pudimos empezar mejor, pero en la segunda mitad mostramos que tenemos carácter e intentamos llevarnos los tres puntos", dijo Joao Pedro.

"La hinchada espera que ganemos todos los partidos, hoy no lo hicimos pero dimos un gran partido y sumamos un punto en un estadio muy duro", subrayó.

PROXIMO.- Talisca y Durán cierran el año como líderes

El Fenerbahçe logró hacerse temporalmente con el liderato en la Superliga turca al imponerse al Eyupspor (3-0) fuera de casa.

El volante brasileño Talisca fue la gran figura del encuentro al firmar un tanto y una asistencia. El delantero colombiano Jhon Durán, por su parte, convirtió su tercer tanto en los últimos seis partidos disputados en el campeonato otomano.

Talisca encaminó el triunfo del equipo comandado por Domenico Tedesco (27') de un potente remate a la escuadra.

Poco después (34'), el brasileño volvió a hacerse presente en el marcador, esta vez, con un pase medido para que el español Marco Asensio duplicara la ventaja del cuadro visitante.

Ya en la segunda parte (75'), Jhon Durán puso el 3-0 definitivo con un vistoso remate cruzado, tras dejar sembrada a la marca.

Talisca hiló dos partidos en la Superliga viendo puerta y se mantiene como el máximo realizador del Fenerbahçe con 14 dianas y tres asistencias en 25 partidos disputados hasta el momento.

El brasileño se mantiene fijo en el esquema de Tedesco, sin embargo, se vio obligado a pedir su cambio (66') por una lesión.

Durán, por su parte, suma cuatro dianas en los 15 partidos que ha disputado desde su llegada al club.

El colombiano fue titular y disputó el partido completo.

También los brasileños Ederson y Fred formaron parte del cuadro inicial.

El Fenerbahçe se mantiene invicto en el campeonato otomano y llegó a 39 unidades para igualar al Galatasaray y hacerse con la primera posición de la tabla.