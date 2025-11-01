Sudamericanos en Europa: Joao Pedro sella triunfo del Chelsea y Casemiro hila segundo partido marcando

Joao Pedro (Brasil) y Moisés Caicedo (Ecuador): El Chelsea se impuso por la mínima al Tottenham (1-0) en el derbi londinense y con ello, volvió a la zona de Champions League de la tabla.

El delantero brasileño Joao Pedro convirtió el único tanto del encuentro, poniendo fin a una sequía de seis partidos en la Premier League sin ver puerta.

El atacante surgido en las filas del Fluminense puso el 1-0 definitivo (34') tras aprovechar un error de la zaga local para fusilar a Guglielmo Vicario con un disparo a quemarropa a un servicio del ecuatoriano Moisés Caicedo.

Joao Pedro llegó a tres dianas y tres asistencias en diez partidos del campeonato inglés. Caicedo, por su parte, firmó su primer pase a gol en la temporada.

Ambos fueron titulares y disputaron los 90 minutos del encuentro.

También salieron de inicio los argentinos Enzo Fernández y Alejandro Garnacho, mientras el brasileño Estevao ingresó de cambio en la segunda mitad.

Por los Spurs vieron acción el uruguayo Rodrigo Bentancur, el argentino Cristian 'Cuti' Romero y el brasileño Richarlison.

El Chelsea llegó a 17 unidades, colocándose en la quinta posición de la tabla.

Casemiro (Brasil): El Manchester United logró rescatar un punto del empate ante el Nottingham Forest (2-2) y sumó su cuarto partido en la Premier League sin conocer la derrota.

El centrocampista brasileño Casemiro contribuyó con un tanto, hilando su segundo partido en el campeonato inglés viendo puerta.

El ex del Real Madrid abrió el marcador (34') de un potente cabezazo en un saque de esquina.

Casemiro, que fue titular y disputó el partido completo, suma tres dianas y una asistencia en lo que va de la temporada.

También su compatriota Matheus Cunha fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

Por el cuadro local vieron acción los brasileños Murillo, Douglas Luiz e Igor Jesús, todos como titulares.

El Manchester United se ubica en la séptima posición de la tabla con 17 unidades.

El entrenador Rúben Amorim lamentó "la sensación de haber perdido dos puntos", luego de que Casemiro adelantara a su equipo, sin embargo, destacó que su equipo "tuvo control de sus emociones para presionar al rival al final".

"Logramos marcar y tuvimos grandes oportunidades al final", afirmó el entrenador portugués.

Rómulo Cardoso (Brasil): El delantero brasileño hiló su segundo partido en la Bundesliga viendo puerta en el triunfo del Leipzig ante el Stuttgart (3-1).

El atacante puso el tanto de la sentencia (90+1') luego de aprovechar un error defensivo del rival para hacerse con un balón suelto y disparar a placer.

El ex del Athletico Paranaense llegó así a cuatro tantos y tres asistencias en diez partidos disputados en el campeonato alemán.

Además, Rómulo sumó su tercer partido interviniendo directa o indirectamente en al menos un tanto.

Cardoso fue titular y disputó 92 minutos antes de ser sustituido.

El Leipzig suma ocho partidos consecutivos en la Bundesliga sin conocer la derrota y se ubica en la segunda posición de la tabla con 22 puntos, cinco menos que el líder, Bayern Múnich (27).

pnv/dam