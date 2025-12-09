Sudamericanos en Europa: Julián Álvarez brilla en Europa y Paixao marca en triunfo de Marsella

El delantero argentino Julián Álvarez facturó en el triunfo del Atlético de Madrid ante el PSV (3-2) y sumó su tercera jornada consecutiva en la Champions League viendo puerta.

En Bélgica, el Olympique de Marsella se impuso al Saint-Gilloise (3-2) para mantenerse vivo en la pelea por un boleto a los dieciseisavos de final.

El volante brasileño Igor Paixao contribuyó con un tanto y se mantiene como el máximo realizador del cuadro francés en el torneo continental con cuatro dianas.

Julián Álvarez mantiene ritmo en la UCL

El delantero argentino Julián Álvarez fue clave en el triunfo del Atlético de Madrid ante el PSV (3-2) en Eindhoven al marcar el tanto que le dio fuerza al conjunto rojiblanco para darle la vuelta al marcador.

Después de que el cuadro local tomara una ventaja temprana (10'), la Araña niveló (37') aprovechando un error de la defensa local.

El argentino puso el 1-1 después de que un defensor prácticamente le entregara la pelota a Alexander Sorloth en un intento fallido por controlar. El atacante noruego lo dejó sembrado para encarar al arquero y tras sacarlo de la puerta, cedió el balón con un pase lateral para que Julián Álvarez marcara plácidamente con un remate a puerta vacía.

El ex de River Plate sumó su tercera jornada consecutiva viendo puerta en la Champions League para llegar a cuatro dianas y dos asistencias en la presente temporada.

"Contento en lo personal (por el gol), pero sobre todo por los tres puntos para el equipo. Sabemos lo difícil que es esta competición y tenemos que seguir sumando", dijo el atacante a la televisión española tras el encuentro.

Por su parte, el entrenador Diego Simeone destacó que "Julián volvió, como muchos pedían, a ser el jugador diferencial que es", después de que el delantero se convirtiera en el blanco de las críticas debido al mal momento que atraviesa el equipo en la Liga tras dos derrotas consecutivas.

"(Julián Álvarez) trabajó, corrió, tuvo gestos individuales increíbles. El pase a Barrios en el (tercer) gol fue increíble", recalcó el entrenador argentino.

Julián Álvarez fue titular y disputó el partido completo.

También salieron de inicio los argentinos Giuliano Simeone, Nicolás González y Nahuel Molina, mientras su compatriota Thiago Almada ingresó de cambio en la segunda mitad.

Por el cuadro local vio acción el defensor brasileño Mauro Junior.

El Atlético de Madrid hiló su tercer triunfo en el torneo para llegar a 12 puntos y meterse temporalmente en la zona de clasificación directa a octavos de final, colocándose en la séptima posición de la tabla.

Igor Paixao lidera remontada en Bélgica

En Bélgica, el Olympique de Marsella cosechó un importante triunfo para mantenerse vivo en la pelea por un boleto a la fase de dieciseisavos de final de la Champions League.

El volante brasileño Igor Paixao jugó un papel clave en la victoria del cuadro marsellés al convertir el tanto que significó el empate parcial.

Piaxiao puso el 1-1 en el marcador (15') después de aprovechar un rebote en el área para mandar la pelota al fondo de la red de un potente disparo a la escuadra.

El ex del Feyenoord llegó a cuatro goles y una asistencia en seis partidos disputados en la presente temporada del torneo continental y se mantiene como el máximo realizador de su equipo.

Paixao repitió como titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

También salió de inicio el arquero argentino Gerónimo Rulli, mientras su compatriota Leonardo Balerdi ingresó de cambio tras el descanso.

Por el cuadro local vieron acción el defensor argentino Kevin Mac Allister y el volante ecuatoriano Kevin Rodríguez.

El Olympique de Marsella logró colocarse en el puesto 16 de la tabla con nueve unidades.

pnv/pm