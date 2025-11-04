Sudamericanos en Europa: Julián Álvarez encamina triunfo del Atlético y Luis Díaz de héroe a villano en París

El Atlético de Madrid se impuso al Union Saint-Gilloise de Bélgica (3-1) para conquistar su segunda victoria en la presente edición de la Champions League.

El delantero argentino Julián Álvarez jugó un papel clave al convertir el tanto que abrió el marcador.

En París, el volante colombiano Luis Díaz fue héroe y villano en el triunfo del Bayern Múnich ante el PSG (2-1) al poner en ventaja a su equipo con un doblete antes de irse expulsado por roja directa.

Julián Álvarez brilla en la Champions League

El Atlético de Madrid volvió a la pelea por el pase directo a los octavos de final de la Champions League tras imponerse al modesto equipo belga (3-1) en la capital española.

El delantero argentino Julián Álvarez convirtió su segunda diana en la presente edición del torneo continental para encaminar el triunfo local.

La Araña abrió el marcador (39') con un remate desde el corazón del área a un pase medido de su compatriota Giuliano Simeone, quien sumó su tercer partido consecutivo interviniendo directa o indirectamente en un gol.

"Aprovechó su potencia Giuliano y después Julián hizo un golazo", declaró el entrenador Diego Simeone tras el encuentro.

Julián Álvarez, quien fue titular y disputó el partido completo, llegó a 30 partidos disputados en la máxima competición europea con un saldo de 17 goles y siete asistencias.

Giuliano Simeone, por su parte, completó 88 minutos en el terreno de juego y fue elegido como Jugador del Partido por su "arduo trabajo defensivo" y por ser "la mayor amenaza en ataque" del Atlético de Madrid.

"Es una alegría enorme (ganar el trofeo)", dijo el albiceleste a los medios de la UEFA, ya que "hay mucho trabajo detrás".

En cuanto a la victoria rojiblanca, Giuliano Simeone recordó que su equipo "debe seguir pensando en el día a día" y "trabajando para mejorar y corregir los errores".

También lució el volante argentino Thiago Almada, quien ingresó de cambio en la segunda parte (62') y por segunda ocasión consecutiva se hizo presente en la portería rival, esta vez, al servir el pase para que el español Marcos Llorente pusiera el 3-1 definitivo en el marcador (96').

En tanto, el defensor argentino Nahuel Molina volvió al cuadro inicial y disputó el partido completo, mientras el defensor uruguayo José María Giménez ingresó para sustituir al lesionado Robin Le Normand (29').

Por el cuadro belga fueron titulares el argentino Kevin Mac Allister y el ecuatoriano Kevin Rodríguez.

El Atlético de Madrid llegó a seis unidades luego de cuatro jornadas, colocándose a tan sólo un punto del octavo clasificado, Borussia Dortmund (7).

Luis Díaz marca un doblete de récord

El volante colombiano Luis Díaz jugó un papel protagónico en el triunfo del Bayern Múnich ante el PSG (1-2) al marcar un doblete para adelantar al cuadro bávaro antes de ser expulsado.

El guajiro 'madrugó' al cuadro local (4') para abrir el marcador con un remate a quemarropa, aprovechando un rechace en el área del arquero parisino.

Pasada la media hora de juego (32') duplicó la ventaja alemana con un disparo desde el borde del área.

Con ello, llegó a 14 dianas en la UCL – una de ellas, en fase de clasificación - superando la marca de Jackson Martínez (13) como máximo goleador colombiano en la competición.

Sin embargo, su gran noche se vio empañada en los últimos segundos de la primera parte (45'), cuando vio la tarjeta roja por una dura entrada sobre Achraf Hakimi.

El Bayern Múnich logró mantenerse a flote pese a jugar en inferioridad numérica durante 45 minutos y logró extender su paso perfecto desde el inicio de la temporada con 16 victorias consecutivas.

