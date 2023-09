El delantero argentino Julián Álvarez facturó en la goleada del Manchester City ante Fulham (5-1).

La 'Araña', que fue titular al lado de Erling Haaland, suma 19 goles en 55 partidos con el conjunto 'celeste'.

En Alemania, el también argentino se estrenó como goleador en la presente temporada al contribuir con un tanto al triunfo del Bayer Leverkusen frente al Darmstadt (5-1).

El equipo que dirige Xabi Alonso hiló su tercera victoria en la Bundesliga y se mantiene en la cima de la tabla.

- Julián Álvarez encamina triunfo en Mánchester -

Manchester City conquistó su cuarta victoria al hilo en la Premier League al imponerse por goleada al Fulham (5-1).

El delantero argentino Julián Álvarez jugó un papel clave en el triunfo 'celeste' al contribuir con un tanto y provocar un penal.

Julián Álvarez encaminó la victoria local al abrir el marcador pasada la primera media hora del encuentro (31) con un disparo a ras de césped luego de combinarse con su compañero en ataque Erling Haaland.

El futbolista 'albiceleste', que de nueva cuenta fue titular y completó los 90 minutos en el terreno de juego, fue también parcialmente responsable del cuarto gol local (70), un tiro penal de Haaland, después de recibir una falta dentro del área.

La 'Araña' llegó a 19 goles en 55 partidos con el Manchester City.

El arquero brasileño Ederson Moraes también fue titular y disputó el partido completo. Aunque encajó un tanto, tuvo una buena actuación al realizar tres paradas en la segunda parte.

Por parte del Fulham vieron acción los brasileños Andreas Pereira, Willian y Rodrigo Muniz.

Manchester City, campeón defensor en la Premier League, llegó a 12 unidades, manteniéndose en la primera posición de la tabla con dos puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, Tottenham (10).

- Exequiel Palacios se estrena como goleador -

El centrocampista argentino Exequiel Palacios marcó su primer tanto en la presente temporada en la victoria del Bayer Leverkusen ante el recién ascendido Darmstadt.

El 'Tucu' puso el 2-1 en el marcador apenas iniciada la segunda mitad (49) con un disparo desde el corazón del área, que tras desviarse ligeramente se coló en la puerta del alemán Marcel Schuhen.

"No recuerdo mucho el gol, fue un poco confuso porque hubo muchos desvíos (del balón), pero si no entraba pienso que el árbitro iba a pitar penal porque creo que fue mano (rival). Me lo han anotado a mí y estoy muy contento", reconoció el centrocampista en declaraciones concedidas a los medios del club.

El ex de River, que llegó a nueve goles con el cuadro alemán, fue titular y completó 65 minutos en el terreno de juego antes de salir de cambio.

Palacios se dijo "feliz volver al gol porque lo necesitaba".

Por su parte, el entrenador Xabi Alonso reconoció que el tanto del argentino llegó en el mejor momento posible para su equipo.

"El gol de 'Pala' fue muy afortunado, después se nos hizo más fácil; pudimos marcar más goles", dijo el preparador español tras el encuentro.

Bayer Leverkusen hiló su tercer triunfo en la Bundesliga para llegar a nueve puntos y colocarse en la primera posición de la tabla por delante del Bayern Múnich (9).

Pnv/dr