Julián Álvarez (Argentina): Manchester City se impuso por la mínima al Newcastle gracias a un golazo del atacante argentino de 23 años.

La 'Araña' convirtió el único tanto del encuentro apenas transcurrida la primera media hora (31) con un remate a la escuadra luego de conectar con Phil Foden, quien le sirvió un pase a ras de césped, justo al borde del área.

Álvarez, que arrancó el encuentro como mediapunta detrás del noruego Erling Haaland, se mantuvo los 90 minutos en el terreno de juego.

También fue titular el arquero brasileño Ederson, quien sumó su segunda jornada sin encajar en la Premier League.

Por parte del Newcastle vieron acción los brasileños Bruno Guimaraes y Joelinton, así como el paraguayo Miguel Almirón, todos como titulares.

El triunfo permitió al Manchester City mantenerse en la segunda posición de la tabla por detrás del Brighton, ambos con seis unidades.

Vinicius Jr. (Brasil): El volante brasileño se estrenó como goleador en la presente temporada al contribuir con un tanto al triunfo del Real Madrid ante Almería (3-1).

'Vini' puso el 3-1 definitivo (73) con un potente remate desde el borde del área luego de combinarse con el inglés Jude Bellingham.

Aunque fue titular y completó 90 minutos antes de ser sustituido, se llevó una reprimenda por parte del entrenador italiano por arriesgar el balón.

"Me he quejado de una pérdida innecesaria, me ha contestado y le he dicho que no, que no debía perder el balón. No quiero quitarle el genio que tiene y a veces arriesga un poco, pero ahí me enfado un poco. Otras veces me ilusiono con sus jugadas", dijo Ancelotti tras el encuentro.

Por su parte, el brasileño Rodrygo y el uruguayo Federico Valverde fueron titulares y fueron reemplazados en la segunda mitad.

El triunfo permitió al Real Madrid cerrar la jornada sabatina en la cima de la tabla.

Pervis Estupiñán (Ecuador) y Julio Enciso (Paraguay): El defensor ecuatoriano fue una de las figuras en la goleada del Brighton ante Wolverhampton (4-1) al firmar un tanto y una asistencia.

Por su parte, el paraguayo Julio Enciso fue titular y registró un doblete de asistencias.

Por segunda jornada consecutiva, el lateral zurdo registró un pase a gol, esta vez, para que Kaoru Mitoma abriera el marcador (15).

Ya en la segunda parte (46), el centrocampista japonés devolvió el favor con un envío al área chica para que el ecuatoriano duplicara la ventaja de las Gaviotas con un disparo a quemarropa.

El turno para brillar del paraguayo Julio Enciso llegó poco después, cuando asistió a Solly March por partida doble en un lapso de cuatro minutos (51 y 55).

El guaraní de 19 años, que estrenó el dorsal 10 dijo que fue "un sueño hecho realidad poder usar este número", a través de sus redes sociales.

"Seguiré trabajando y daré lo mejor de mí siempre. Estoy muy orgulloso de este equipo", escribió en su cuenta de Twitter.

Enciso, titular por primera vez en la campaña, disputó 67 minutos antes de ser sustituido.

En tanto, el brasileño Joao Pedro ingresó de cambio en la segunda mitad del encuentro (57).

Con el triunfo, el Brighton logró mantenerse en la cima de la tabla por segunda jornada consecutiva .

Nicolás González (Argentina): La Fiorentina logró colocarse provisionalmente como líder de la Serie A luego de imponerse por goleada al Genoa (4-1) en la jornada inaugural.

El volante argentino Nicolás González fue titular y contribuyó con un tanto al triunfo del cuadro visitante.

'Nico' se estrenó como goleador en la presente temporada con un potente cabezazo en el cobro de un tiro de esquina para poner el 3-0 parcial en el marcador (40).

El ex de Argentinos Juniors salió de inicio y fue sustituido en la segunda mitad (72).

También fue titular el brasileño Arthur Melo, mientras su compatriota Dodo y los argentinos Gino Infantino y Lucas Beltrán ingresaron de cambio en la segunda mitad.

