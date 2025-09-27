Sudamericanos en Europa: Julián Álvarez se lleva el derbi y Lautaro encamina el triunfo del Inter

El Atlético de Madrid se impuso al Real Madrid (5-2) en el derbi de la capital española, encadenando su segunda victoria en la Liga.

El delantero argentino Julián Álvarez fue la gran figura del encuentro al convertir un doblete para encaminar el triunfo local.

En Italia, el delantero argentino Lautaro Martínez facturó para poner fin a una sequía de tres partidos sin ver puerta y encarrilar el triunfo del Inter de Milán en su visita al Cagliari (2-0).

Con ello, el 'Toro' se convirtió en el quinto máximo goleador del cuadro neroazzurro en la Serie A, con 117 goles en 242 partidos.

Julián Álvarez castiga al Real Madrid

El Atlético de Madrid acabó con el invicto del líder de la Liga, Real Madrid, al saldar el derbi de la capital española con una goleada (5-2).

El delantero argentino Julián Álvarez redondeó la victoria local con un doblete y se marchó con un saldo de cinco dianas en los últimos dos partidos del campeonato ibérico.

La Araña se encargó de abrir el camino para el cuadro rojiblanco, que se había ido al descanso con el empate 2-2 en el marcador. Apenas iniciada la segunda mitad (51), puso el 3-2 con un tiro penal tras una dura falta en el área.

El ex de River Plate dejó el partido prácticamente decidido poco después (63), cuando elevó la cuenta 'colchonera' a 4-2 en el cobro de una falta.

El argentino, que venía de firmar un 'hat-trick' ante el Rayo Vallecano, llegó a seis goles y una asistencia en siete partidos.

"Estaba tranquilo. Las situaciones de gol las venía teniendo. Era (cuestión de) trabajar en ser más efectivo y contundente en las acciones que teníamos y hoy se vio", dijo después de marcar cinco goles en tres días, poniendo fin a una sequía de cuatro partidos de Liga sin ver puerta.

El delantero se mantiene fijo en el esquema de Diego Simeone y disputó los 90 minutos del encuentro.

También salieron de inicio los argentinos Nicolás González y Giuliano Simeone, quien registró su primera asistencia en la campaña al poner el pase para que Robin Le Normand abriera el marcador (14) de un cabezazo.

En tanto, el defensor argentino Nahuel Molina ingresó de cambio en la segunda mitad.

Por el Real Madrid vieron acción los brasileños Éder Militao, Rodrygo y Vinícius Junior, el uruguayo Federico Valverde y el argentino Franco Mastantuono.

"Estamos muy contentos. Es el derbi, pero también suponía arrancar una racha positiva y restarle puntos (al líder)", afirmó Julián Álvarez.

El Atlético de Madrid sumó su sexto partido sin conocer la derrota, ubicándose en la cuarta posición de la tabla con 12 puntos, seis menos que el cuadro 'merengue' (18), líder del torneo.

Lautaro Martínez marca un gol histórico

El delantero argentino se convirtió en el quinto máximo goleador del Inter de Milán en la Serie A al llegar a 117 goles en 242 partidos.

El 'Toro' facturó para encaminar el triunfo del cuadro neroazzurro en su visita al Cagliari (2-0).

Martínez abrió el marcador (9) con un potente remate de cabeza a un centro del defensor italiano Alessandro Bastoni.

Con ello, el ex del Racing puso fin a una racha de tres partidos en el campeonato italiano sin ver puerta y llegó a dos goles y una asistencia en las cinco jornadas que se han disputado hasta el momento.

"Estoy feliz y orgulloso del día de hoy", dijo el delantero tras el encuentro.

Lautaro Martínez disputó 89 minutos antes de ser sustituido. También vieron acción los brasileños Luis Henrique y Carlos Augusto, quien fue reemplazado tras el descanso (46).

"Creo que merecimos ganar. Después de los errores que hemos cometido, siempre debemos dar más y lo estamos haciendo", apuntó el 'Toro', luego de que el Inter superara un accidentado inicio de campaña en el que sufrió dos derrotas consecutivas.

Con el triunfo, el Inter logró colocarse en la quinta posición de la tabla con nueve puntos, tres menos que el líder, Nápoles (12), que el domingo visita al AC Milan.

