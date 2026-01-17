Sudamericanos en Europa: Lautaro dispara al Inter, doblete de Hidalgo

El delantero argentino Santiago Hidalgo fue la gran figura en la goleada del Toulouse ante el Niza (5-1) en la Ligue 1 de Francia al marcar un doblete.

Por su parte, el también albiceleste de 19 años Julián Vignolo se estrenó como goleador en Europa y el venezolano Cristian Cásseres convirtió su primer tanto en la campaña.

En Italia, el delantero argentino Lautaro Martínez facturó para que el Inter de Milán se impusiera por la mínima al Udinese (1-0).

El Toro llegó a once dianas y cuatro asistencias en la Serie A, afianzándose en la cima de la tabla de goleo.

- Hidalgo lidera goleada del Toulouse -

El Toulouse conquistó una importante victoria en sus aspiraciones europeas imponiéndose al Niza (5-1) en casa.

Los futbolistas sudamericanos del cuadro violeta fueron los grandes protagonistas del encuentro: el delantero argentino Santiago Hidalgo dejó encaminado el triunfo con un doblete, mientras el venezolano Cristian Cásseres y el argentino Julián Vignolo cerraron la cuenta tras ingresar de cambio.

Hidalgo abrió el marcador (7’) de un potente remate justo a la escuadra desde el corazón del área.

El ex de Independiente puso el 3-1 parcial en el marcador (55’) con su segunda diana de la tarde; un disparo raso al centro de la portería que dejó sembrado al arquero Maxime Dupe.

Hidalgo, que disputó 75 minutos antes de salir de cambio, suma cuatro dianas en los últimos cinco partidos de la Ligue 1.

Con poco más de un cuarto de hora por jugarse (74’) llegó el turno del venezolano Cristian Cásseres, quien aprovechó un rebote en el área para elevar la cuenta local a 4-1.

El argentino de 19 años Julián Vignolo puso el 5-1 definitivo (80’) con un potente disparo desde fuera del área, estrenándose como goleador en Europa.

El ex de Racing se dijo "muy feliz de haber marcado mi primer gol y a seguir trabajando" en declaraciones concedidas a los medios del club tras el encuentro.

Vignolo ha gozado de minutos en apenas seis partidos de la Ligue 1 tras su llegada al club en el mercado estival.

Con el triunfo, el conjunto violeta llegó a 26 unidades, colocándose en la séptima posición y a tan solo cuatro puntos de los puestos europeos de la tabla.

- Lautaro Martínez marca un tanto de tres puntos -

El Inter de Milán se afianzó en la cima de la tabla en la Serie A gracias al triunfo por la mínima en su visita al Udinese (1-0).

El delantero argentino Lautaro Martínez fue la gran figura al convertir el único tanto del encuentro.

El capitán "neroazzurro" sentenció cuando apenas habían transcurrido 20 minutos un derechazo raso desde el corazón del área que se coló por una esquina, luego de quitarse a la marca con dos vistosos regates.

Con ello, el Toro llegó a once dianas y cuatro asistencias en lo que va de la temporada en el campeonato italiano, ampliando su ventaja como líder de goleo a tres goles sobre el segundo clasificado, el estadounidense Christian Pulisic (8).

Además, el atacante se convirtió en el primer jugador en registrar al menos 15 participaciones directas o indirectas en una jugada de gol en siete temporadas consecutivas de la Serie A.

Lautaro Martínez se mostró "contento con el trabajo que estamos haciendo" luego de ser reconocido con el premio al Jugador Más Valioso del partido.

"Ha sido una victoria importante porque sabemos lo que significa jugar en este estado contra un equipo tan físico", afirmó.

El argentino repitió como titular y disputó 88 minutos antes de salir de cambio.

También jugaron de inicio los brasileños Luis Henrique y Carlos Augusto.

El Inter de Milán llegó a 59 unidades luego de cosechar 16 victorias, un empate y cuatro derrotas, ampliando su ventaja a seis puntos sobre el segundo clasificado, Milan AC (43).