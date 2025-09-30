Sudamericanos en Europa: Lautaro Martínez hace historia y Julián Álvarez lidera goleada del Atlético

El delantero argentino Lautaro Martínez marcó un doblete para asegurar la victoria del Inter de Milán ante el Slavia de Praga (3-0).

Con ello, se convirtió en el primer jugador en la historia del cuadro 'neroazzurro' en marcar al menos un tanto en siete temporadas del torneo continental.

En España, el Atlético de Madrid consiguió su primer triunfo en la presente edición de la Champions League al imponerse por goleada al Eintracht de Fráncfort (5-1).

El atacante argentino Julián Álvarez fue la gran figura del encuentro al contribuir con un tanto y dos asistencias.

Lautaro Martínez marca un doblete

El delantero argentino Lautaro Martínez facturó por partida doble para que el Inter de Milán se llevara el triunfo ante el Slavia de Praga (3-0).

Fue un doblete histórico para el ex de Racing, quien se convirtió en el primer jugador en la historia del Inter de Milán en anotar al menos un tanto en siete temporadas de la Champions League.

El 'Toro' abrió el marcador (30) con un potente disparo a larga distancia, ayudado por un fallo del arquero rival.

Pasada la hora de juego (65), el capitán 'neroazzurro' puso el tanto de la sentencia con un remate a quemarropa.

El delantero llegó a 23 dianas en 59 partidos disputados en la máxima competición europea, colocándose a un gol del récord de Ángel Di María y Gonzalo Higuaín (24), quienes ocupan la cuarta posición de la tabla de máximos goleadores argentinos en la historia de la competición.

Lautaro Martínez fue titular y disputó 66 minutos antes de salir de cambio.

"Lautaro Martínez y Marcus Thuram son delanteros de clase mundial; sólo necesitan una fracción de segundo para reaccionar. Juegan a una velocidad tremenda y son muy fuertes. Es difícil defender frente a ellos", reconoció el defensor del Slavia de Praga Tomás Vlcek en declaraciones a la prensa checa.

Inter de Milán, Real Madrid y Bayern Múnich se mantienen a la cabeza de la competición con seis unidades.

Julián Álvarez mantiene racha goleadora

El delantero argentino Julián Álvarez hiló tres partidos en todas las competiciones viendo puerta en la goleada del Atlético de Madrid ante el Eintracht de Fráncfort (5-1).

La 'Araña', además, firmó un doblete de asistencias y se llevó el trofeo al Jugador Más Valioso del partido.

También el volante albiceleste Giuliano Simeone contribuyó con un tanto, estrenándose como goleador en la presente edición del torneo.

Álvarez se hizo presente al filo del descanso (45) cuando sirvió un pase medido para que Antoine Griezmann pusiera el 3-0 parcial en el marcador.

Ya en la segunda parte (70), Giuliano Simeone aumentó la cuenta rojiblanca a 4-1 con un remate de cabeza en un saque de esquina de Julián Álvarez.

El ex de River Plate sentenció en la recta final (82) con el cobro de un tiro penal después de que el árbitro decretara el máximo castigo por una mano en el área.

"No sé si estoy en mi mejor momento, pero es un gran momento. Siempre quiero más. Trabajo para mejorar y espero que esta buena racha se mantenga, por el equipo y por mí", dijo el atacante argentino después de marcar su sexta diana en los últimos tres partidos.

En total, Julián Álvarez suma siete goles y tres asistencias en ocho partidos disputados en lo que va de la campaña.

"Estamos muy contentos con la racha (tres victorias al hilo), lo necesitábamos para ser efectivos. Debemos mantener el ritmo", analizó.

Julián Álvarez fue titular y se mantuvo 90 minutos en el terreno de juego.

Giuliano Simeone, por su parte, completó 75 minutos antes de ser sustituido por su compatriota Nahuel Molina. También gozó de minutos el albiceleste Nico González, quien ingresó de cambio en la segunda mitad.

pnv/dr