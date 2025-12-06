Sudamericanos en Europa: Lautaro Martínez lidera goleada del Inter y Buendía sorprende al Arsenal

El delantero argentino Lautaro Martínez facturó este sábado para encaminar el triunfo por goleada del Inter de Milán ante el Como (4-0) en la Serie A.

También lució con el lateral brasileño Carlos Augusto, estrenándose como goleador en la presente edición del campeonato italiano.

En Inglaterra, el volante argentino Emiliano Buendía fue clave para que el Aston Villa se metiera de lleno en la pelea por el título.

"Emi" facturó sobre la hora para que los ‘Villanos’ se llevaran los tres puntos de la victoria frente al Arsenal (2-1).

Lautaro Martínez brilla en la Serie A

El delantero argentino Lautaro Martínez fue el gran protagonista en la goleada del Inter de Milán ante el Como (4-0) en el campeonato italiano.

El Toro facturó para encaminar el triunfo del cuadro local.

El Como se convirtió en el rival número 30 de la Serie A al que el ariete albiceleste logra marcar al menos un tanto.

Lautaro Martínez abrió el marcador (11') con un remate desde el corazón del área a pase del brasileño Luis Henrique.

El capitán nerazurro llegó así a siete dianas y dos asistencias en la presente edición del torneo, colocándose en la cima de la tabla de goleo.

"La verdad es que a veces ni yo mismo me doy cuenta de lo que he ganado hasta ahora con trabajo duro y sacrificio: de niño viví momentos difíciles y sin mi familia no estaría aquí hoy. Agradezco a mi familia, a mi mujer, y a todas esas personas que me han mostrado cariño desde el primer día, algo que siempre intento corresponder dejándolo todo en la cancha", dijo el Toro tras el encuentro.

Por su parte, Luis Henrique se estrenó como asistente con la camiseta nerazzurra luego de 15 partidos disputados desde su llegada al club.

Ya en la recta final (86'), el lateral brasileño Carlos Augusto, que había saltado desde el banco, puso el 4-0 definitivo en el marcador con un remate de primeras a un centro bombeado de Federico Di Marco.

El defensor sumó su segunda diana de la temporada, luego de facturar en la victoria frente al Almaty (2-1) en la Champions League, y la primera en el campeonato local.

El triunfo permitió al Inter de Milán colocarse temporalmente en la cima de la tabla con 30 puntos, dos más que los segundos clasificados, AC Milan y Nápoles (28).

Buendía sella triunfo del Aston Villa sobre la hora

El Aston Villa se metió de lleno en la pelea por el título en la Premier League luego de imponerse al líder, Arsenal (2-1) con un tanto agónico del volante argentino Emiliano Buendía.

"Emi" ingresó de cambio en la recta final del encuentro (87') y se encargó de romper el empate 1-1, asegurando los tres puntos para el equipo local en el último segundo (95'), después de aprovechar un rebote para batir al internacional español David Raya.

El volante sumó su cuarta diana en la presente temporada del campeonato británico y llegó a 15 goles en 116 partidos con la camiseta del Aston Villa.

También lució el arquero argentino Emiliano Martínez, quien registró siete atajadas.

El Aston Villa conquistó su quinta victoria consecutiva en la Premier League y se colocó en la tercera posición de la tabla con 30 unidades, tres menos que los Gunners.

