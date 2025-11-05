Sudamericanos en Europa: Lautaro Martínez llega a 25 goles en la UCL y Estevao brilla con el Chelsea

El delantero argentino Lautaro Martínez facturó en el triunfo del Inter de Milán ante el Kairat de Almaty (2-1) y llegó a 25 goles en 61 partidos de la Champions League, igualando el récord de su compatriota Gonzalo Higuaín.

También lució el defensor brasileño Carlos Augusto, quien se estrenó como goleador en la presente temporada para sellar la victoria italiana.

En Bakú, el Chelsea rescató un punto del empate ante el Qarabag (2-2) gracias a los goles del brasileño Estevao y del argentino Alejandro Garnacho.

Estevao hiló su segundo partido en el torneo viendo puerta y se llevó el trofeo al Jugador del Partido.

Lautaro alcanza un hito con el Inter

El Inter de Milán logró mantener su paso perfecto en la presente temporada de la Champions League al imponerse al Kairat de Almaty (2-1) en San Siro.

El delantero argentino Lautaro Martínez y el defensor brasileño Carlos Augusto fueron las grandes figuras del encuentro al convertir un tanto cada uno.

El Toro, además, alcanzó un hito en su carrera, al llegar a 25 goles en la UCL, igualando el récord de Gonzalo Higuaín como cuarto máximo realizador albiceleste en la competición europea.

Además, el de Bahía Blanca llegó a 160 dianas en 348 partidos con la camiseta del Inter de Milán, colocándose a un tanto de Sandro Mazzola (161) como cuarto goleador histórico de la institución.

Lautaro Martínez abrió el marcador al filo del descanso (45') de un potente remate desde el corazón del área tras un vistoso control a un rechace del rival. El argentino, fijo en el esquema de Cristhian Cristian, fue sustituido tras el descanso.

Ya en la segunda mitad (67') apareció Carlos Augusto para dar tranquilidad al conjunto local al poner el 2-1 definitivo en el marcador de un disparo de primera desde el borde del área.

El lateral fue elegido como Jugador del Partido tras "marcar un gol decisivo brillante" y haber dado una gran actuación defensiva.

"Estoy contento con mi gol, pero lo más importante son los tres puntos", dijo el zaguero a los medios de la UEFA.

Posteriormente, el defensor subrayó que el cuadro kazajo resultó un rival "difícil de vencer".

"Conocemos nuestra fuerza, pero debemos demostrarla siempre. Todo el mundo piensa que estos partidos deben terminar 5-0, pero en el fútbol actual no hay equipos fáciles", comentó.

Carlos Augusto fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

Por el cuadro kazajo vieron acción los brasileños Edmilson Santos y Ricardinho.

Estevao y Garnacho salvan al Chelsea

El Chelsea logró rescatar un punto de su visita a Bakú tras firmar el empate con el Qarabag (2-2).

El brasileño de 18 años Estevao fue la figura más destacada del encuentro al hilar su segunda jornada en la Champions League viendo puerta.

También lució el volante argentino Alejandro Garnacho, quien marcó su primer tanto europeo con la camiseta del Chelsea después de ingresar de cambio.

Estevao abrió el marcador (16') con una buena definición a una esquina a un pase medido de su compatriota Andrey Santos.

La alegría duró poco en las filas del conjunto londinense, pues el cuadro local logró darle la vuelta al marcador.

El entrenador Enzo Maresca envió a Garnacho a la cancha para intentar revertir la situación (46') y su apuesta tardó poco en dar frutos: Garnacho puso el 2-2 definitivo (53') de un potente remate a un balón suelto en el área que dejó anulado al arquero rival.

También vieron acción los argentinos Enzo Fernández y Facundo Buonanotte, el ecuatoriano Moisés Caicedo y el brasileño Joao Pedro.

La igualada permitió al Chelsea mantenerse en la pelea por un pase directo a octavos al llegar a siete unidades, colocándose en el puesto 12 de la tabla.

