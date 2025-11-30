Sudamericanos en Europa: Lautaro Martínez marca un doblete y David Neres se mantiene en racha

El delantero argentino Lautaro Martínez convirtió un doblete para sellar la victoria del Inter de Milán ante el Pisa (2-0) en la Serie A.

El atacante llegó a 163 dianas con la camiseta neroazzurra, convirtiéndose en el cuarto máximo goleador histórico de la institución.

También en el campeonato italiano, el volante brasileño David Neres hiló su segunda jornada viendo puerta con el tanto que significó la victoria del Nápoles ante la Roma (1-0).

Con el triunfo, el cuadro napolitano llegó a 28 unidades, igualando al líder, el Milan.

Lautaro Martínez acaba con la sequía del Inter

El Inter de Milán puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas al imponerse en Pisa (2-0) gracias a dos tantos del atacante argentino Lautaro Martínez.

El Toro llegó así a 163 tantos en 352 partidos disputados con la camiseta del Inter, superando la marca de Sandro Mazzola (161) como cuarto goleador histórico de la institución.

El argentino abrió el marcador (69') de un potente remate a la escuadra tras recibir un pase medido de Francesco Pio Esposito.

El ex del Racing repitió la dosis para sentenciar (83') con un disparo de primera desde el corazón del área.

El capitán neroazurro, que suma tres dianas en los últimos tres partidos de la Serie A, llegó a 10 tantos en 17 partidos disputados en todas las competiciones.

"Trabajo para el equipo, para el Inter, para mí y para mi familia. Dejemos que hablen los que están en el campo; mi trabajo es únicamente alegrar a la afición del Inter", dijo el argentino luego de ser criticado por su falta de efectividad anteriormente en esta Serie A.

"Sabemos lo importantes que son los jugadores, especialmente nuestro capitán. Hay rumores que lo cuestionan, pero sabemos lo importante que es y lo mucho que trabaja para este equipo", dijo, por su parte, el entrenador Cristian Chivu.

Lautaro Martínez fue titular y disputó 88 minutos antes de ser sustituido por el brasileño Carlos Augusto.

También salió de inicio el brasileño Luis Henrique, quien completó 67 minutos en el terreno de juego antes de salir de cambio.

Por el cuadro local vio acción el centrocampista brasileño Lorran.

El Inter de Milán logró colocarse en la tercera posición a tan sólo una unidad de los punteros, Milan y Nápoles (28).

"Estoy satisfecho porque fue difícil la primera parte (en que) nos presionaban por banda, pero en la segunda lo hicimos mejor. Era importante conseguir estos tres puntos. En el descanso hablamos para arreglar algunas cosas. Tras el (primer) gol, el partido cambió", analizó el delantero argentino.

David Neres sella triunfo del Nápoles

El brasileño David Neres volvió a ser clave para que el Nápoles cosechara tres puntos, esta vez, al imponerse fuera de casa ante la Roma (1-0).

El extremo hiló su segunda jornada facturando, luego de firmar un doblete en la victoria ante la Atalanta (3-1) que devolvió a su equipo a la pelea por la cima de la tabla.

Neres convirtió el único tanto del encuentro (36') con un remate al centro de la portería desde el borde del área.

El ex del Ajax sumó su tercer tanto en once partidos de la Serie A, fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro.

También el uruguayo Mathías Olivera salió de inicio y jugó el partido completo.

Por la Loba vieron acción los argentinos Matías Soulé y Paulo Dybala, y el brasileño Wesley França.

El Nápoles llegó a 28 unidades, colocándose en la segunda posición de la tabla empatado en puntos con el líder Milan.

pnv/dr