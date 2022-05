Sudamericanos en Europa: Lautaro Martínez marca un doblete y Giménez convierte con el Atlético

El atacante argentino Lautaro Martínez convirtió un 'doblete' en el triunfo del Inter de Milán ante Cagliari (3-1) para dejar su saldo en 21 goles y tres asistencias en la presente temporada de la Serie A.

El 'Toro' ha marcado siete goles en los últimos seis partidos del campeonato italiano.

En España, el defensor uruguayo José María Giménez marcó un tanto para que el Atlético de Madrid cerrase su temporada como local con un empate ante el Sevilla (1-1).

- Lautaro Martínez mantiene racha goleadora -

El Inter de Milán llegará con vida a la última fecha de la Serie A, luego de imponerse al Cagliari (3-1) en la jornada dominical.

El atacante argentino Lautaro Martínez fue el gran protagonista en el triunfo 'Neroazurro' al firmar dos tantos en la segunda parte del encuentro.

El 'Toro' puso el 2-0 en el marcador al poco tiempo de que se iniciara la segunda parte del encuentro (51) con un vistoso disparo desde el borde del área, tras recibir un balón filtrado de Nicolo Barella.

Ya en la recta final (84), Lautaro Martínez puso fin a las aspiraciones locales de rescatar un empate al poner el 3-1 definitivo con un remate a quemarropa.

El ariete argentino llegó así a 21 goles y tres asistencias en la Serie A, su mejor registro desde su llegada al club en la campaña 2018-19.

"Estoy muy contento con estos números porque cada día trabajo para mejorar. Estoy feliz, pero lo más importante es que el equipo gane", dijo a los medios del club tras el encuentro.

Lautaro Martínez, que hiló tres jornadas en la Serie A viendo puerta, ha marcado siete goles en los últimos seis partidos.

El 'Toro' completó 85 minutos en el terreno de juego antes de ser sustituido por el chileno Alexis Sánchez.

Por su parte, el también argentino Joaquín Correa ingresó de cambio (70) para disputar los últimos 20 minutos del encuentro.

Con el triunfo, Inter de Milán logró colocarse a tres puntos del líder, AC Milan, con una jornada por disputarse en el campeonato italiano.

"Mientras haya posibilidades vamos a seguir creyendo. Nuestro objetivo es ganar el último partido (de la temporada) en casa", afirmó Lautaro Martínez.

- Giménez da un punto al Atlético de Madrid -

Atlético de Madrid cerró su campaña como local con un empate ante Sevilla (1-1), si bien los Atléticos ya tenían garantizada su clasificación a la Liga de Campeones.

El defensor uruguayo José María Giménez, que no había logrado ver puerta en la Liga, fue el autor del tanto 'rojbilanco'.

Giménez abrió el marcador (31) de un cabezazo en el cobro de un tiro de esquina de Yannick Carrasco.

"Necesitaba una alegría así, lo he pasado mal. Quiero dedicárselo a mi familia, que siempre me apoyó. Saben lo difícil que ha sido para mí cuando me ha tocado lesionarme", dijo tras el encuentro.

El futbolista 'charrúa', no obstante, afirmó que le hubiese gustado que el tanto lo convirtiera su compatriota Luis Suárez, quien se despidió de la afición colchonera.

"Es fácil decir lo que se aprende de un jugador como Luis (Suárez) que lo ha ganado casi todo", dijo Giménez.

Suárez, que disputó 65 minutos antes de salir de cambio, cerró su etapa como rojiblanco luego de dos temporadas en las que disputó 82 partidos y dejó un saldo de 43 goles y seis asistencias.

Por su parte, el argentino Rodrigo de Paul fue titular y completó 78 minutos en el terreno de juego antes de salir de cambio, mientras su compatriota Ángel Correa y los brasileños Matheus Cunha y Felipe ingresaron en la segunda mitad.

pnv/dam/iga