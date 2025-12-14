Sudamericanos en Europa: Lautaro Martínez pone al Inter en la cima y Rodrygo salva al Real Madrid

El delantero argentino Lautaro Martínez fue la gran figura en el triunfo del Inter de Milán ante el Génova (2-1) al marcar un tanto y dar una asistencia.

El Toro hiló su tercer partido de la Serie A viendo puerta y llegó a ocho dianas y tres asistencias en 15 partidos.

En España, el volante brasileño Rodrygo facturó para asegurar la victoria del Real Madrid ante el Alavés (2-1), poniendo fin a una sequía goleadora en la Liga de casi un año.

Lautaro Martínez mantiene ritmo goleador

El Inter de Milán volvió a la cima de la tabla tras imponerse al Génova (2-1) de la mano del delantero argentino Lautaro Martínez.

El ariete albiceleste marcó y facturó para llegar a ocho dianas y tres asistencias en 15 partidos disputados en la Serie A hasta el momento.

El alemán Yann Bisseck madrugó al cuadro local para abrir el marcador (6') con un remate desde el borde del área a un servicio del argentino.

Lautaro Martínez duplicó la ventaja neroazzurra (38') de un potente disparo desde fuera del área que se coló pegado a un poste.

El ex del Racing sumó su cuarta diana en los últimos tres partidos de la Serie A y llegó a doce y tres pases a gol en 20 partidos disputados en todas las competiciones.

El argentino fue titular y disputó 84 minutos antes de salir de cambio.

"Marcar goles y ayudar al equipo siempre es importante para mí y cuando llegan goles como el de hoy es un placer", dijo el atacante a la televisión italiana.

También salieron de inicio los brasileños Luis Henrique y Carlos Augusto.

Por el cuadro local gozó de minutos el centrocampista argentino Valentín Carboni, quien ingresó de cambio en la recta final (89').

El Inter de Milán sumó su tercera victoria consecutiva en el campeonato italiano y llegó a 33 unidades, superando al segundo clasificado, AC Milan (32) por un punto.

"Alcanzar el primer puesto de la clasificación significa muchísimo porque hemos trabajado duro y hemos sabido sufrir", comentó Lautaro Martínez.

Por su parte, el entrenador Cristian Chivu destacó "el rendimiento del equipo" y recordó que "Génova es siempre un campo difícil, sobre todo para el Inter, que no ganaba aquí desde hacía cinco años".

Rodrygo pone fin a sequía en la Liga

El volante brasileño Rodrygo facturó para que el Real Madrid se llevara los tres puntos de la victoria en su visita al Alavés (2-1) y con ello, mantenerse vivo en la lucha por el título de Liga.

Rodrygo, que venía de marcar en la derrota ante el Manchester City (2-1) en la Champions League, no marcaba en la Liga desde el 19 de enero, cuando firmó un tanto y dos asistencias en el triunfo ante Las Palmas (4-1).

Rodrygo puso el 2-1 definitivo en el marcador (76') con un vistoso disparo a una esquina de la portería tras recibir un balón medido del también Vinícius Jr.

Vini firmó así su sexta asistencia en el campeonato español.

Rodrygo fue titular y se mantuvo 83 minutos en la cancha. Vínicius Jr., por su parte, disputó 89 minutos antes de ser sustituido por el argentino Franco Mastantuono.

También salió de inicio el uruguayo Fedrico Valverde, quien portó el gafete de capitán y disputó el partido completo.

Por el cuadro local vieron acción los argentinos Nahuel Tenaglia y Lucas Boyé, y el brasileño Calebe.

Real Madrid llegó a 39 unidades y se mantiene en el segundo puesto de la clasificación, a cuatro puntos del líder, Barcelona (43).