Sudamericanos en Europa: Lautaro Martínez se mantiene en la cima y Bremer marca un doblete

El delantero argentino Lautaro Martínez facturó para encaminar el triunfo del Inter de Milán ante la Cremonese (2-0) en la Serie A

El Toro llegó a 13 dianas y cuatro asistencias y se consolida en la cima de la tabla de goleadores con cinco tantos de ventaja

También en Italia, el defensor brasileño Bremer fue el gran protagonista en la goleada de la Juventus ante el Parma (4-1) al convertir un doblete

El zaguero suma tres dianas desde su regreso de una lesión a mediados de diciembre

Lautaro Martínez extiende racha goleadora

El atacante argentino Lautaro Martínez hiló su tercer partido en la Serie A viendo puerta en el triunfo del Inter de Milán ante la Cremonese (2-0)

El Toro abrió el marcador (16') con un vistoso cabezazo a un centro de Federico Dimarco en el cobro de un tiro de esquina. Tras hacerse un hueco en el área, el argentino se elevó para rematar, enviando el esférico pegado a un poste, fuera del alcance de Emil Audero

El capitán neroazzurro llegó a 13 dianas y cuatro asistencias en 22 partidos disputados en el campeonato italiano, aumentando su ventaja en la tabla de goleadores a cinco dianas con respecto a un grupo igualado en el segundo puesto, entre los que está el también argentino Nico Paz (8)

Además, llegó a 170 goles en 366 partidos disputados con la camiseta del Inter de Milán y está a tan sólo tres tantos de igualar el dato de Roberto Boninsegna (173) como tercer máximo goleador del club

Lautaro Martínez fue titular y completó 75 minutos antes de ser sustituido

"El gol se lo he dedicado a mi hija. Me ha cambiado la vida desde que nació, así que este premio es para ella", dijo el atacante a los medios del club

También salió de inicio el volante brasileño Luis Henrique, quien sirvió el pase para que Piotr Zielinski pusiera el tanto de la sentencia (31')

El extremo formado en el Botafogo completó una hora en el terreno de juego, marchándose con un saldo de dos asistencias en 28 partidos disputados con la camiseta del Inter de Milán

Con el triunfo, el equipo dirigido por Cristian Chivu llegó a 55 unidades y se mantiene en el primer puesto de la clasificación con ocho puntos de ventaja sobre su perseguidor inmediato, el AC Milan (47)

Bremer luce en goleada de la Juventus

La Juventus se impuso por goleada al Parma (4-1) en su segunda victoria consecutiva en la Serie A

El defensor brasileño Bremer fue el gran protagonista del encuentro al contribuir con un doblete

El central abrió el marcador (15') de un remate de cabeza en el lanzamiento de un tiro de esquina

Al poco de iniciarse la segunda mitad (53'), Bremer puso el 3-1 parcial, después de encontrarse con un balón en el corazón del área y rematar a placer

Bremer suma tres goles desde su regreso de una lesión a mediados de diciembre. Además, llegó a 15 tantos de cabeza desde su debut en la Serie A en la campaña 2019-20, convirtiéndose en el central con más goles de cabeza en las cinco grandes ligas europeas en el mismo periodo

"La sensación de marcar es maravillosa. Estuve fuera un año y no ha sido fácil volver, pero ahora estoy mejorando", dijo a los medios del club

El brasileño fue titular y disputó 66 minutos antes de ser sustituido

También vio acción el defensor colombiano Juan Cabal, que ingresó de cambio en la segunda mitad (75')

Por el cuadro local vieron gozaron de minutos los argentinos Mateo Pellegrino, Mariano Troilo y Nahuel Estévez

La Juve llegó a 45 unidades, colocándose en la cuarta posición, a tan sólo dos puntos del segundo clasificado, AC Milan (47)