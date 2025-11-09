Sudamericanos en Europa: Lautaro Martínez sigue haciendo historia con el Inter

El delantero argentino Lautaro Martínez facturó en el triunfo del Inter de Milán ante la Lazio (2-0) para igualar la marca de Sandro Mazzola como el cuarto máximo goleador de la institución con 161 dianas.

En Inglaterra, el delantero brasileño Igor Thiago marcó un doblete en el triunfo del Brentford ante el Newcastle (3-1). El atacante llegó a ocho dianas en la presente temporada del campeonato inglés, colocándose en la segunda posición de la tabla de goleo detrás del noruego Erling Haaland (14).

Lautaro Martínez llega a 161 goles con el Inter

El delantero argentino Lautaro Martínez igualó la marca de Sandro Mazzola como cuarto goleador histórico del Inter de Milán con 161 dianas tras marcar un gol en el triunfo ante la Lazio (2-0).

El nacido en Bahía Blanca madrugó al cuadro romano para abrir el marcador (3') con un soberbio derechazo al ángulo a un pase corto de Alessandro Bastoni.

"El grupo cuenta más que los jugadores, pero estos goles son sin duda importantes para mí", dijo el delantero a los medios del club.

"Cuando llegué aquí, jamás lo hubiera imaginado. Estoy orgulloso", recalcó.

Lautaro Martínez, por otro lado, puso fin a una racha de cuatro jornadas en la Serie A sin ver puerta para llegar a ocho dianas y dos asistencias en 14 partidos disputados en todas las competiciones.

"El gol de Lautaro ha sido fruto de su gran esfuerzo. Los goles siempre llegan cuando uno está tranquilo y consciente de su rol de líder. Necesita reírse más, porque necesita ser consciente de lo importante que es para este equipo. Es un líder e inspira al grupo con su ejemplo y su trabajo", declaró el entrenador Cristian Chivu.

El delantero, que venía de marcar en el triunfo ante el Kairat de Almaty en la Champions League (2-1), fue titular y disputó 71 minutos antes de salir de cambio.

También vio acción el defensor brasileño Carlos Augusto, quien ingresó de cambio en la segunda mitad (56').

Por el cuadro visitante vio acción el uruguayo Matías Vecino. El Inter de Milán conquistó su tercera victoria al hilo en la Serie A para llegar a 24 puntos, colocándose en la cima de la tabla.

Igor Thiago mantiene ritmo goleador

El Brentford se impuso al Newcastle (3-1) para volver a la senda de la victoria y colocarse a dos puntos de la zona europea de la tabla.

El delantero brasileño Igor Thiago fue clave en la remontada de las Abejas al registrar un doblete.

El goleador formado en las filas del Cruzeiro puso el 2-1 (78') con el cobro de un tiro penal después de que el árbitro decretara el máximo castigo por una dura falta.

Ya en el último suspiro (90+5'), Igor Thiago sentenció con su segundo tanto de la tarde; un remate a quemarropa tras aprovechar un error defensivo de las Urracas.

El atacante llegó a ocho goles en once partidos de la Premier League, colocándose en la segunda posición en la tabla de goleo tras Erling Haaland (14).

Thiago se mantiene fijo en el esquema del entrenador Keith Andrews y disputó el partido completo.

"(Igor Thiago) tiene una gran mentalidad y está en muy buena forma; ama la vida y tiene una gran personalidad", señaló el preparador irlandés.

Por el Newcastle vieron acción los brasileños Bruno Guimaraes y Joelinton.

El Brentford llegó a 16 unidades después de cinco victorias, un empate y cinco derrotas, colocándose en el puesto once de la tabla, pero a dos unidades del Tottenham (18), quinto clasificado.

pnv/iga