Sudamericanos en Europa: Lo Celso marca un gol de tres puntos y Enzo Fernández lidera el triunfo del Chelsea

Giovani Lo Celso (Argentina): El Real Betis conquistó un valioso triunfo por la mínima (1-0) ante el Alavés el viernes en su estreno en el estadio La Cartuja, su nueva casa temporalmente.

El volante argentino Giovani Lo Celso fue la gran figura del cuadro verdiblanco al convertir el único tanto del encuentro.

'Gio' firmó su primer tanto de la temporada pasado el cuarto de hora de juego (16) tras hacerse con un rebote para mandar el esférico al fondo de la red con un remate de primera.

"Es importante empezar así, pero no me quedo con el gol sino con los tres puntos", dijo el argentino a la televisión española.

Lo Celso, por otro lado, destacó la importancia de "dejar la portería a cero" en el primer triunfo de la campaña del cuadro verdiblanco y se dijo "feliz por el funcionamiento del equipo".

"La mejor manera de estrenarlo (el estadio) era ganando", recalcó el futbolista albiceleste.

Giovani Lo Celso fue titular y disputó 70 minutos antes de salir de cambio. También salieron de inicio el brasileño Natan y el colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández, mientras el defensor argentino Valentín Gómez ingresó de cambio en la segunda mitad.

Por el Alavés vieron acción el argentino Nahuel Tenaglia y el brasileño Calebe.

Con el triunfo, el Betis se colocó provisionalmente en la segunda posición de la tabla con cuatro unidades, dos menos que el líder, Barcelona.

Enzo Fernández (Argentina), Moisés Caicedo (Ecuador) y Joao Pedro (Brasil): El Chelsea saldó su visita a la casa del West Ham United con una goleada (5-1) liderada por los sudamericanos, quienes contribuyeron con un tanto cada uno.

Los 'Hammers' sorprendieron al adelantarse por conducto del brasileño Lucas Paquetá (6), pero la alegría duró poco al cuadro local. Al cuarto de hora (15) apareció Joao Pedro para poner las tablas de un cabezazo a un centro del español Marc Cucurella.

Luego de que el Chelsea le diera la vuelta al encuentro, el argentino Enzo Fernández puso el 3-1 parcial (34) con un disparo a ras de césped desde el corazón del área tras recibir un pase medido del brasileño Estevao.

Moisés Caicedo aumentó la cuenta visitante a 4-1 tras el descanso (54) tras aprovechar una pelota suelta en el área, producto de un error de la defensa local.

Los tres goleadores fueron titulares y disputaron el partido completo.

Enzo Fernández, que volvió a portar el gafete de capitán, llegó a diez tantos en 84 partidos disputados en la Premier League.

Joao Pedro, que se estrenó como goleador con la camiseta del Chelsea, fue declarado el Jugador Más Valioso del encuentro, luego de firmar un doblete de asistencias.

Caicedo, en tanto, llegó a 100 partidos disputados con el cuadro londinense con un saldo de cuatro goles y diez asistencias.

Por otro lado, el delantero brasileño de 18 años Estevao fue titular por primera ocasión, registró un servicio y completó 77 minutos en el terreno de juego, mientras el también brasileño Andrey Santos ingresó de cambio en la segunda mitad.

Talisca (Brasil) y Jhon Durán (Colombia): El Fenerbahçe conquistó su primera victoria de la temporada al imponerse al Kocaelispor (3-1) en la Superliga turca.

El brasileño Talisca jugó un papel clave al convertir el tanto de la sentencia, mientras el colombiano Jhon Durán firmó su primer servicio con el cuadro turco.

Durán puso un servicio al área para que Archi Brown pusiera el 2-1 en el marcador apenas iniciada la segunda parte (51).

Pasada la hora de juego (66) apareció Talisca para sentenciar con un potente cabezazo que se coló a la portería pegado a un poste.

Ambos formaron parte del cuadro titular y fueron reemplazados en la segunda parte.

El equipo dirigido por José Mourinho se colocó temporalmente en la séptima posición de la tabla con cuatro unidades.