Sudamericanos en Europa: Luis Díaz mantiene ritmo goleador y Vinicius lidera remontada del Real Madrid

El volante colombiano Luis Díaz contribuyó con un tanto al triunfo del Bayern Múnich ante el Augsburgo (2-3) en la Bundesliga y suma ya tres tantos y dos asistencias en tan solo cuatro partidos disputados con la camiseta del conjunto bávaro.

En España, el brasileño Vinicius Júnior volvió a la titularidad y facturó por segunda jornada consecutiva para sellar el triunfo del Real Madrid ante el Mallorca (2-1).

También brilló el uruguayo Federico Valverde, quien firmó su primera asistencia de la temporada.

Luis Díaz factura en triunfo del Bayern Múnich

El volante colombiano Luis Díaz facturó por segunda jornada consecutiva en la Bundesliga en la victoria a domicilio del Bayern Múnich ante el Augsburgo (3-2).

'Lucho' puso el 2-0 parcial en el último suspiro de la primera mitad (45+4) con un vistoso remate cruzado desde el corazón del área.

Esto después de que fallara una oportunidad clara pocos minutos antes.

"Si observas el partido con atención, no siempre son sus compañeros quienes le generan. (Díaz) se esfuerza mucho para aprovecharlas porque siempre está activo. Para mí es más importante marcar un gol en el momento justo, que marcar cuatro o cinco en un partido y luego estar cinco meses sin marcar. Siempre está ahí; es una amenaza (para los rivales) y estamos contentos con su energía", dijo el entrenador Vicent Kompany al respecto.

Díaz suma tres dianas y dos asistencias en cuatro partidos disputados desde su llegada al club procedente del Liverpool. El colombiano fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro, del que fue elegido mejor jugador.

El Bayern Múnich hiló su segunda victoria en el campeonato alemán y se mantiene en la cima de la tabla con seis unidades, las mismas que el segundo clasificado, Eintracht Fráncfort.

'Vini' decide triunfo del Madrid

El Real Madrid remontó para imponerse al Mallorca (2-1) y colocarse transitoriamente en la cima de la tabla.

El atacante brasileño Vinicius Júnior jugó un papel clave en el triunfo del equipo comandado por Xabi Alonso al poner el tanto de la sentencia.

El Real Madrid se vio obligado a remar a contracorriente después de que el cuadro balear sorprendiera poniéndose por delante (18).

Sin embargo, acabó por darle la vuelta antes del descanso (38), gracias al brasileño Vinicius Júnior, quien puso el 2-1 definitivo en el marcador de un potente disparo desde el borde del área a un servicio del uruguayo Federico Valverde.

Vinicius, que venía de marcar y asistir ante el Oviedo (3-0), sumó así su segunda diana en el campeonato español.

'Vini' volvió a la titularidad y disputó 72 minutos antes de ser sustituido por el también brasileño Rodrygo Goes.

El entrenador Xabi Alonso se dijo "contento con el partido de 'Vini'" tras el regreso del brasileño al cuadro inicial.

En tanto, Federico Valverde se mantiene fijo en el esquema del preparador español.

El 'Halcón', que firmó su primer pase a gol en la campaña, portó el gafete de capitán y disputó el partido completo.

También salieron de inicio el central brasileño Éder Millitao y el volante argentino Franco Mastantuono.

Por el cuadro visitante vio acción el defensor colombiano Johan Mojica, quien ingresó de cambio en la recta final del encuentro (79).

pnv/iga